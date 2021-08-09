11:29 09.08.2021 (обновлено: 12:46 09.08.2021)
Юрист рассказал, почему Соболь смогла уехать за границу
Юрист Максим Пашков: Любовь Соболь смогла уехать за границу, поскольку приговор не вступил в силу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экс-юрист ФБК* Любовь Соболь имела законное право уехать за границу, поскольку вынесенный ей приговор еще не вступил в законную силу, сообщил РИА Новости юрист Максим Пашков.
В начале августа Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Защита объявила о намерении обжаловать решение. Однако накануне RT со ссылкой на источники сообщил, что Соболь улетела в Стамбул.
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"Насколько мне известно, мера пресечения Соболь была отменена, в этой связи ей ничего не грозит. В данный момент она временно выехала за пределы России — может быть, отдохнет неделю и вернется, мы не знаем, какого-либо заявления не было. Приговор еще не вступил в законную силу, наверняка будет подана апелляционная жалоба, а значит, в ближайшее время за его неисполнение юридические последствия не наступят. Ситуация станет яснее как раз после вступления приговора в силу", — пояснил Пашков.
Он добавил, что Соболь, судя по всему, не ограничивали в праве на выезд в связи с многомиллионными долгами.
"Это право пристава, накладывать ограничение или нет, но, если Соболь дали возможность пересечь границу, значит, ответ скорее отрицательный. Это довольно примечательно. Людям из-за 30 тысяч рублей долга закрывают выезд за пределы России, а там исполнительные производства на несколько десятков миллионов. Здесь интересно узнать позицию приставов", — заключил собеседник агентства.
В 2019 году Соболь, Алексей Навальный и ФБК проиграли процесс по иску компании "Московский школьник". Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ряд утверждений об организации питания в столичных школах и детских садах.
Суд постановил взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей.
Впоследствии этот долг у компании выкупил предприниматель Евгений Пригожин.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.