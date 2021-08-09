https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html

Юрист рассказал, почему Соболь смогла уехать за границу

Юрист рассказал, почему Соболь смогла уехать за границу - РИА Новости, 09.08.2021

Юрист рассказал, почему Соболь смогла уехать за границу

Экс-юрист ФБК* Любовь Соболь имела законное право уехать за границу, поскольку вынесенный ей приговор еще не вступил в законную силу, сообщил РИА Новости юрист... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:29

2021-08-09T11:29

2021-08-09T12:46

общество

стамбул

фонд борьбы с коррупцией

любовь соболь

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экс-юрист ФБК* Любовь Соболь имела законное право уехать за границу, поскольку вынесенный ей приговор еще не вступил в законную силу, сообщил РИА Новости юрист Максим Пашков.В начале августа Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Защита объявила о намерении обжаловать решение. Однако накануне RT со ссылкой на источники сообщил, что Соболь улетела в Стамбул."Насколько мне известно, мера пресечения Соболь была отменена, в этой связи ей ничего не грозит. В данный момент она временно выехала за пределы России — может быть, отдохнет неделю и вернется, мы не знаем, какого-либо заявления не было. Приговор еще не вступил в законную силу, наверняка будет подана апелляционная жалоба, а значит, в ближайшее время за его неисполнение юридические последствия не наступят. Ситуация станет яснее как раз после вступления приговора в силу", — пояснил Пашков.Он добавил, что Соболь, судя по всему, не ограничивали в праве на выезд в связи с многомиллионными долгами."Это право пристава, накладывать ограничение или нет, но, если Соболь дали возможность пересечь границу, значит, ответ скорее отрицательный. Это довольно примечательно. Людям из-за 30 тысяч рублей долга закрывают выезд за пределы России, а там исполнительные производства на несколько десятков миллионов. Здесь интересно узнать позицию приставов", — заключил собеседник агентства.В 2019 году Соболь, Алексей Навальный и ФБК проиграли процесс по иску компании "Московский школьник". Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ряд утверждений об организации питания в столичных школах и детских садах. Суд постановил взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей.Впоследствии этот долг у компании выкупил предприниматель Евгений Пригожин.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210808/sobol-1744945909.html

https://ria.ru/20210804/sud-1744387637.html

https://ria.ru/20210614/sobol-1736964900.html

стамбул

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общество, стамбул, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь, россия