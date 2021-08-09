https://ria.ru/20210809/sobaki-1744980270.html

Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак

Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак - РИА Новости, 09.08.2021

Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак

Российская кинологическая федерация (РКФ) ко Всемирному дню книголюбов составила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев: в топ-10 лидирует... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T03:17

2021-08-09T03:17

2021-08-09T03:17

общество

россия

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) ко Всемирному дню книголюбов составила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев: в топ-10 лидирует Алиса из Страны чудес, а замыкает рейтинг Винни из сказок про Винни-Пуха.Рейтинг, с которым ознакомилось РИА Новости, построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.Согласно топ-10 рейтинга РКФ, на первом месте по популярности оказалась кличка Алиса, которая может отсылать к имени главной героини произведения "Алиса в Стране чудес". Собак с такой кличкой зарегистрировано 2099.На втором месте оказался центральный персонаж пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет". Имя отважного героя носят 640 собак.Третье место у клички Шерлок, отсылающей к имени знаменитого детектива Шерлока Холмса. "Питомцев с кличкой Шерлок 546. Возможно, эти псы отличные ищейки", - говорится в рейтинге.Не обошли вниманием книголюбы-собаководы и другое шекспировское произведение – пьесу "Ромео и Джульетта". По улицам и дворам России бегает 521 собака, носящая имя главной героини произведения, и 461 пес с именем ее возлюбленного.В список самых популярных кличек также вошли такие имена как Питер Пен (416 кличек, герой одноименных сказок), Бонд (318, суперагент из романов про Джеймса Бонда). Замыкает рейтинг кличка Винни - персонаж повестей и стихов о плюшевом мишке Винни-Пухе. Четвероногих питомцев с такими кличками 232.

https://ria.ru/20210801/sobaki-1743819444.html

https://ria.ru/20210717/kinolog-1741632174.html

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