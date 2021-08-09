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Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак
Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак - РИА Новости, 09.08.2021
Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак
Российская кинологическая федерация (РКФ) ко Всемирному дню книголюбов составила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев: в топ-10 лидирует... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T03:17
2021-08-09T03:17
общество
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) ко Всемирному дню книголюбов составила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев: в топ-10 лидирует Алиса из Страны чудес, а замыкает рейтинг Винни из сказок про Винни-Пуха.Рейтинг, с которым ознакомилось РИА Новости, построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.Согласно топ-10 рейтинга РКФ, на первом месте по популярности оказалась кличка Алиса, которая может отсылать к имени главной героини произведения "Алиса в Стране чудес". Собак с такой кличкой зарегистрировано 2099.На втором месте оказался центральный персонаж пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет". Имя отважного героя носят 640 собак.Третье место у клички Шерлок, отсылающей к имени знаменитого детектива Шерлока Холмса. "Питомцев с кличкой Шерлок 546. Возможно, эти псы отличные ищейки", - говорится в рейтинге.Не обошли вниманием книголюбы-собаководы и другое шекспировское произведение – пьесу "Ромео и Джульетта". По улицам и дворам России бегает 521 собака, носящая имя главной героини произведения, и 461 пес с именем ее возлюбленного.В список самых популярных кличек также вошли такие имена как Питер Пен (416 кличек, герой одноименных сказок), Бонд (318, суперагент из романов про Джеймса Бонда). Замыкает рейтинг кличка Винни - персонаж повестей и стихов о плюшевом мишке Винни-Пухе. Четвероногих питомцев с такими кличками 232.
https://ria.ru/20210801/sobaki-1743819444.html
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общество, россия
03:17 09.08.2021
 
Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак

Российская кинологическая федерация назвала самые популярные в России "книжные" клички собак

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) ко Всемирному дню книголюбов составила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев: в топ-10 лидирует Алиса из Страны чудес, а замыкает рейтинг Винни из сказок про Винни-Пуха.
Рейтинг, с которым ознакомилось РИА Новости, построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.
"Герои известных литературных произведений зачастую привлекают собаководов своими именами. Здесь бы я дал совет хозяевам не выбирать длинные имена, лучше всего подбирать односложное или двусложное имя, так будет проще запомнить кличку. Еще очень важный момент при выборе клички – это возможность для собаки распознать свое имя среди других слов. Если вы все-таки остановились на длинном имени, обязательно подумайте над тем, как вы его можете сократить для использования при тренировках и на прогулке", - рассказал РИА Новости, комментируя рейтинг, президент РКФ Владимир Голубев.
Согласно топ-10 рейтинга РКФ, на первом месте по популярности оказалась кличка Алиса, которая может отсылать к имени главной героини произведения "Алиса в Стране чудес". Собак с такой кличкой зарегистрировано 2099.
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Третье место у клички Шерлок, отсылающей к имени знаменитого детектива Шерлока Холмса. "Питомцев с кличкой Шерлок 546. Возможно, эти псы отличные ищейки", - говорится в рейтинге.
Не обошли вниманием книголюбы-собаководы и другое шекспировское произведение – пьесу "Ромео и Джульетта". По улицам и дворам России бегает 521 собака, носящая имя главной героини произведения, и 461 пес с именем ее возлюбленного.
В список самых популярных кличек также вошли такие имена как Питер Пен (416 кличек, герой одноименных сказок), Бонд (318, суперагент из романов про Джеймса Бонда). Замыкает рейтинг кличка Винни - персонаж повестей и стихов о плюшевом мишке Винни-Пухе. Четвероногих питомцев с такими кличками 232.
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