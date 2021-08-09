https://ria.ru/20210809/smog-1745004915.html

Свердловскую область накрыл смог от пожаров в Якутии

Свердловскую область накрыл смог от пожаров в Якутии - РИА Новости, 09.08.2021

Свердловскую область накрыл смог от пожаров в Якутии

Смог от лесных пожаров в Якутии достиг Свердловской области, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:03

2021-08-09T11:03

2021-08-09T11:03

происшествия

свердловская область

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Якутии достиг Свердловской области, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.По оперативным данным, за последние сутки в Якутии обнаружено четыре новых очага, ликвидировано три пожара на общей площади свыше 16 тысяч гектаров, локализовано – восемь на площади свыше 60 тысяч гектаров. Обстановка в республике остается сложной. На сегодняшний день здесь тушат около 72 лесных пожаров."Смог – это следствие лесных пожаров в Якутии. На территорию нашей области он зашел в субботу, и наблюдается также в соседних регионах – в ХМАО, Тюменской области, Пермском крае", - сказал Кузнецов.По его словам, сейчас на территории Свердловской области действует два лесных пожара – в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе. Их общая площадь 10 гектаров, пожары контролируемые.С 3 августа дым от природных пожаров в Якутии достиг территории Ямала, задымление в населенных пунктах наблюдалось на большей части округ. В выходные из-за плохой видимости все рейсы на вылет и прибытие были задержаны в аэропорту Нового Уренгоя. Также дым от якутских пожаров достиг Челябинской области, в некоторых городах региона наблюдаются туманы. Задымление наблюдается и в Красноярском крае и в других городах Сибири.

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744191539.html

свердловская область

республика саха (якутия)

россия

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происшествия, свердловская область, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии