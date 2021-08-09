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Свердловскую область накрыл смог от пожаров в Якутии
Свердловскую область накрыл смог от пожаров в Якутии - РИА Новости, 09.08.2021
Свердловскую область накрыл смог от пожаров в Якутии
Смог от лесных пожаров в Якутии достиг Свердловской области, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:03
2021-08-09T11:03
происшествия
свердловская область
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Якутии достиг Свердловской области, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.По оперативным данным, за последние сутки в Якутии обнаружено четыре новых очага, ликвидировано три пожара на общей площади свыше 16 тысяч гектаров, локализовано – восемь на площади свыше 60 тысяч гектаров. Обстановка в республике остается сложной. На сегодняшний день здесь тушат около 72 лесных пожаров."Смог – это следствие лесных пожаров в Якутии. На территорию нашей области он зашел в субботу, и наблюдается также в соседних регионах – в ХМАО, Тюменской области, Пермском крае", - сказал Кузнецов.По его словам, сейчас на территории Свердловской области действует два лесных пожара – в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе. Их общая площадь 10 гектаров, пожары контролируемые.С 3 августа дым от природных пожаров в Якутии достиг территории Ямала, задымление в населенных пунктах наблюдалось на большей части округ. В выходные из-за плохой видимости все рейсы на вылет и прибытие были задержаны в аэропорту Нового Уренгоя. Также дым от якутских пожаров достиг Челябинской области, в некоторых городах региона наблюдаются туманы. Задымление наблюдается и в Красноярском крае и в других городах Сибири.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
11:03 09.08.2021
 
Свердловскую область накрыл смог от пожаров в Якутии

Глава Минприроды Свердловской области Кузнецов: смог от лесных пожаров в Якутии накрыл регион

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВиды Екатеринбурга
Виды Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Якутии достиг Свердловской области, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.
По оперативным данным, за последние сутки в Якутии обнаружено четыре новых очага, ликвидировано три пожара на общей площади свыше 16 тысяч гектаров, локализовано – восемь на площади свыше 60 тысяч гектаров. Обстановка в республике остается сложной. На сегодняшний день здесь тушат около 72 лесных пожаров.
Бывшая полярная станция Остров Уединение в Карском море - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 16:31
Дым от лесных пожаров в Якутии достиг арктических станций
"Смог – это следствие лесных пожаров в Якутии. На территорию нашей области он зашел в субботу, и наблюдается также в соседних регионах – в ХМАО, Тюменской области, Пермском крае", - сказал Кузнецов.
По его словам, сейчас на территории Свердловской области действует два лесных пожара – в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе. Их общая площадь 10 гектаров, пожары контролируемые.
С 3 августа дым от природных пожаров в Якутии достиг территории Ямала, задымление в населенных пунктах наблюдалось на большей части округ. В выходные из-за плохой видимости все рейсы на вылет и прибытие были задержаны в аэропорту Нового Уренгоя. Также дым от якутских пожаров достиг Челябинской области, в некоторых городах региона наблюдаются туманы. Задымление наблюдается и в Красноярском крае и в других городах Сибири.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияСвердловская областьРеспублика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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