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В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад

В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад - РИА Новости, 09.08.2021

В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад

Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале администрации района. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:58

2021-08-09T15:58

2021-08-09T16:15

происшествия

ленинградская область

нападение на детсад в ленинградской области

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале администрации района.По предварительным данным, никто не пострадал.В сад вызвали полицейских, но злоумышленник скрылся до их появления, заметив охранника.МВД подтвердило факт происшествия и отметило, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас его ищут.

ленинградская область

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2021

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Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП 2021-08-09T15:58 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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