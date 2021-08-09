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В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад
В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад - РИА Новости, 09.08.2021
В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад
Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале администрации района. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:58
2021-08-09T16:15
происшествия
ленинградская область
нападение на детсад в ленинградской области
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале администрации района.По предварительным данным, никто не пострадал.В сад вызвали полицейских, но злоумышленник скрылся до их появления, заметив охранника.МВД подтвердило факт происшествия и отметило, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас его ищут.
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4.7
96
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60
Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП
Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП
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происшествия, ленинградская область, нападение на детсад в ленинградской области, видео
В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале администрации района.
2021-08-09T15:58
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15:58 09.08.2021 (обновлено: 16:15 09.08.2021)
 

В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад

© Фото очевидцаМужчина с ножом на территории детского сада в Кудрово в Ленинградской области
Мужчина с ножом на территории детского сада в Кудрово в Ленинградской области
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале администрации района.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В сад вызвали полицейских, но злоумышленник скрылся до их появления, заметив охранника.
МВД подтвердило факт происшествия и отметило, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас его ищут.
 
ПроисшествияЛенинградская областьНападение на детсад в Ленинградской области
 
 
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