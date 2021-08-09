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В Чечне ввели особый противопожарный режим
В Чечне ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 09.08.2021
В Чечне ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим на территории Чечни вводится с 10 августа по 15 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:25
2021-08-09T19:25
чеченская республика (чечня)
пожары
россия
природные пожары в россии
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Особый противопожарный режим на территории Чечни вводится с 10 августа по 15 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства региона.Отмечается, что на период действия особого противопожарного режима установлен запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах, кроме того, в регионе будут организованы мобильные группы патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, подготовят имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования при тушении пожаров и приняты меры по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной техники к местам пожаров и свободного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения.Согласно распоряжению, правительством Чечни также будет определена специальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Ранее, 8, 9 и 10 августа, чеченским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в республике было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, града и шквалистого ветра.
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чеченская республика (чечня), пожары, россия, природные пожары в россии
19:25 09.08.2021
 
В Чечне ввели особый противопожарный режим

Правительство Чечни: особый противопожарный режим в регионе вводится с 10 августа по 15 сентября

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Особый противопожарный режим на территории Чечни вводится с 10 августа по 15 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства региона.
"В связи с прогнозируемым повышением в Чеченской Республике пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной погоды), необходимостью стабилизации в республике обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций установить на территории Чеченской Республики особый противопожарный режим в период с 10 августа 2021 года по 15 сентября 2021 года", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что на период действия особого противопожарного режима установлен запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах, кроме того, в регионе будут организованы мобильные группы патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, подготовят имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования при тушении пожаров и приняты меры по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной техники к местам пожаров и свободного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения.
Согласно распоряжению, правительством Чечни также будет определена специальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Ранее, 8, 9 и 10 августа, чеченским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в республике было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, града и шквалистого ветра.
Грозный - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 10:06
На украиноязычных картах Apple Чечню обозначили как "Республику Ичкерию"*
 
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