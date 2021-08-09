https://ria.ru/20210809/rezhim-1745104306.html

В Чечне ввели особый противопожарный режим

В Чечне ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 09.08.2021

В Чечне ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории Чечни вводится с 10 августа по 15 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:25

2021-08-09T19:25

2021-08-09T19:25

чеченская республика (чечня)

пожары

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_ac58f1934be598fa56f6e4a362a24560.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Особый противопожарный режим на территории Чечни вводится с 10 августа по 15 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства региона.Отмечается, что на период действия особого противопожарного режима установлен запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах, кроме того, в регионе будут организованы мобильные группы патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, подготовят имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования при тушении пожаров и приняты меры по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной техники к местам пожаров и свободного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения.Согласно распоряжению, правительством Чечни также будет определена специальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Ранее, 8, 9 и 10 августа, чеченским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в республике было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, града и шквалистого ветра.

https://ria.ru/20210809/chechnya-1744997049.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), пожары, россия, природные пожары в россии