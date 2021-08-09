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Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей
Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей - РИА Новости, 09.08.2021
Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей
После развода с женой основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира, сообщил Forbes. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:41
2021-08-09T23:19
в мире
технологии
вашингтон (штат)
марк цукерберг
билл гейтс
forbes
microsoft corporation
джефф безос
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. После развода с женой основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира, сообщил Forbes.По данным издания, сейчас его состояние составляет 129,6 миллиарда долларов. Четвертую позицию теперь занимает создатель Facebook Марк Цукерберг (130,3 миллиарда долларов).В мае Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении разойтись. В августе СМИ сообщили, что они согласились подписать "договор о расторжении брака". Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий — прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.Как следует из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Гейтса, перевела Мелинде акции компаний на общую сумму более двух миллиардов долларов. Кроме того, экс-супруга миллиардера ранее уже получила от Cascade Investment акций более чем на три миллиарда долларов.По оценке агентства Bloomberg, ее состояние увеличилось по крайней мере на 5,7 миллиарда долларов. При этом отмечается, что она могла получить и другие активы.Американскую компанию Microsoft в 1975 году основали Билл Гейтс и Пол Аллен. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft — разработчик операционной системы Windows.
https://ria.ru/20210524/milliardery-1733690880.html
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в мире, технологии, вашингтон (штат), марк цукерберг, билл гейтс, forbes, microsoft corporation, джефф безос, windows, facebook
22:41 09.08.2021 (обновлено: 23:19 09.08.2021)
 
Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей

Forbes: основатель Microsoft Билл Гейтс после развода стал пятым в списке богатейших людей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. После развода с женой основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира, сообщил Forbes.
По данным издания, сейчас его состояние составляет 129,6 миллиарда долларов. Четвертую позицию теперь занимает создатель Facebook Марк Цукерберг (130,3 миллиарда долларов).
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В мае Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении разойтись. В августе СМИ сообщили, что они согласились подписать "договор о расторжении брака". Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий — прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.
Как следует из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Гейтса, перевела Мелинде акции компаний на общую сумму более двух миллиардов долларов. Кроме того, экс-супруга миллиардера ранее уже получила от Cascade Investment акций более чем на три миллиарда долларов.
По оценке агентства Bloomberg, ее состояние увеличилось по крайней мере на 5,7 миллиарда долларов. При этом отмечается, что она могла получить и другие активы.
Американскую компанию Microsoft в 1975 году основали Билл Гейтс и Пол Аллен. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft — разработчик операционной системы Windows.
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