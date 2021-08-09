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СК начал проверку после нападения мужчины на детский сад под Петербургом
СК начал проверку после нападения мужчины на детский сад под Петербургом - РИА Новости, 09.08.2021
СК начал проверку после нападения мужчины на детский сад под Петербургом
СК проводит доследственную проверку после проникновения неизвестного мужчины в частный детский сад во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:16
2021-08-09T17:16
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на детсад в ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после проникновения неизвестного мужчины в частный детский сад во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ."В СМИ сообщалось, что неустановленный мужчина с ножом зашёл на территорию частного детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области. Однако заведующая детским садом рассказала СМИ, что ножа не видела, оружие якобы заметили дети. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, мужчина зашёл на территорию детского сада, на территории которой детей не было, воспитатели вызвали сотрудников полиции, но мужчина быстро скрылся.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция ищет неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области. В полиции подтвердили, что неизвестный мужчина проник в детский сад через забор, но, заметив охранника, скрылся.
ленинградская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП
Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), нападение на детсад в ленинградской области, видео
СК начал проверку после нападения мужчины на детский сад под Петербургом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после проникновения неизвестного мужчины в частный детский сад во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
2021-08-09T17:16
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17:16 09.08.2021
 
СК начал проверку после нападения мужчины на детский сад под Петербургом

СК начал доследственную проверку после нападения мужчины с ножом на детский сад под Петербургом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после проникновения неизвестного мужчины в частный детский сад во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
"В СМИ сообщалось, что неустановленный мужчина с ножом зашёл на территорию частного детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области. Однако заведующая детским садом рассказала СМИ, что ножа не видела, оружие якобы заметили дети. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, мужчина зашёл на территорию детского сада, на территории которой детей не было, воспитатели вызвали сотрудников полиции, но мужчина быстро скрылся.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция ищет неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области. В полиции подтвердили, что неизвестный мужчина проник в детский сад через забор, но, заметив охранника, скрылся.
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на детсад в Ленинградской области
 
 
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