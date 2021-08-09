https://ria.ru/20210809/nerpy-1745110065.html

В Ладожское озеро выпустили пятерых нерп после реабилитации

В Ладожское озеро выпустили пятерых нерп после реабилитации - РИА Новости, 09.08.2021

В Ладожское озеро выпустили пятерых нерп после реабилитации

В Ладожское озеро выпустили пятерых кольчатых нерп после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:04

2021-08-09T20:04

2021-08-09T20:59

хорошие новости

общество

санкт-петербург

ладожское озеро

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В Ладожское озеро выпустили пятерых кольчатых нерп после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в петербуржском Репино."Девятого августа прошел большой выпускной пациентов находящегося на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Фонда друзей балтийской нерпы. После штормовых выходных, пользуясь периодом затишья стихии, специалисты вернули в Ладогу самочку и четырех самцов кольчатой нерпы", — говорится в сообщении пресс-службы водоканала.Нерпят нашли в тяжелом состоянии, они были сильно истощены. Сейчас все животные чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни."Практически все пациенты весят около 20 килограммов, кроме дюймовочки Ладушки. <…> Ладушка была найдена с весом 4,1 килограмма, сейчас она весит 16 килограммов, но с учетом того, что самочка меньше других нерпят в длину, ее пропорции тела сейчас соблюдены идеально", — добавили в пресс-службе.ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года. В сентябре 2014-го на территории сооружений открыли Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.

https://ria.ru/20210610/magadan-1736512525.html

санкт-петербург

ладожское озеро

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Пятерых нерп выпускают в Ладожское озеро после реабилитации Ранее нерпят нашли в тяжелом состоянии, они были сильно истощены. Сейчас все животные чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни. 2021-08-09T20:04 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, ладожское озеро, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, гуп «водоканал санкт-петербурга