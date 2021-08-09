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Хорошие новости
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В Ладожское озеро выпустили пятерых нерп после реабилитации
В Ладожское озеро выпустили пятерых нерп после реабилитации - РИА Новости, 09.08.2021
В Ладожское озеро выпустили пятерых нерп после реабилитации
В Ладожское озеро выпустили пятерых кольчатых нерп после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:04
2021-08-09T20:59
хорошие новости
общество
санкт-петербург
ладожское озеро
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
гуп «водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В Ладожское озеро выпустили пятерых кольчатых нерп после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в петербуржском Репино."Девятого августа прошел большой выпускной пациентов находящегося на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Фонда друзей балтийской нерпы. После штормовых выходных, пользуясь периодом затишья стихии, специалисты вернули в Ладогу самочку и четырех самцов кольчатой нерпы", — говорится в сообщении пресс-службы водоканала.Нерпят нашли в тяжелом состоянии, они были сильно истощены. Сейчас все животные чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни."Практически все пациенты весят около 20 килограммов, кроме дюймовочки Ладушки. &lt;…&gt; Ладушка была найдена с весом 4,1 килограмма, сейчас она весит 16 килограммов, но с учетом того, что самочка меньше других нерпят в длину, ее пропорции тела сейчас соблюдены идеально", — добавили в пресс-службе.ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года. В сентябре 2014-го на территории сооружений открыли Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
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Пятерых нерп выпускают в Ладожское озеро после реабилитации
Ранее нерпят нашли в тяжелом состоянии, они были сильно истощены. Сейчас все животные чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни.
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общество, санкт-петербург, ладожское озеро, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, гуп «водоканал санкт-петербурга
20:04 09.08.2021 (обновлено: 20:59 09.08.2021)
 
В Ладожское озеро выпустили пятерых нерп после реабилитации

Пятерых кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в петербургском центре

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В Ладожское озеро выпустили пятерых кольчатых нерп после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в петербуржском Репино.
"Девятого августа прошел большой выпускной пациентов находящегося на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Фонда друзей балтийской нерпы. После штормовых выходных, пользуясь периодом затишья стихии, специалисты вернули в Ладогу самочку и четырех самцов кольчатой нерпы", — говорится в сообщении пресс-службы водоканала.
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Возвращение в Ладожское озеро кольчатых нерп, проходивших лечение в Фонде друзей балтийской нерпы
Возвращение в Ладожское озеро кольчатых нерп, проходивших лечение в Фонде друзей балтийской нерпы - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Возвращение в Ладожское озеро кольчатых нерп, проходивших лечение в Фонде друзей балтийской нерпы
Нерпят нашли в тяжелом состоянии, они были сильно истощены. Сейчас все животные чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни.
"Практически все пациенты весят около 20 килограммов, кроме дюймовочки Ладушки. <…> Ладушка была найдена с весом 4,1 килограмма, сейчас она весит 16 килограммов, но с учетом того, что самочка меньше других нерпят в длину, ее пропорции тела сейчас соблюдены идеально", — добавили в пресс-службе.
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года. В сентябре 2014-го на территории сооружений открыли Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
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