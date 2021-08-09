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Наука
https://ria.ru/20210809/mgppu-1744534383.html
Российские ученые предложили новый метод изучения болезней мозга
Российские ученые предложили новый метод изучения болезней мозга - РИА Новости, 09.08.2021
Российские ученые предложили новый метод изучения болезней мозга
РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:00
2021-08-09T09:00
наука
москва
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
аутизм
шизофрения
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Возможность диагностики психических и неврологических болезней с помощью измерений электромагнитных гамма-колебаний мозга обосновали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, в будущем это позволит улучшить диагностику и лечение таких болезней, как шизофрения, болезнь Альцгеймера, эпилепсия и многих других. Статья опубликована в журнале "Scientific Reports".В головном мозге есть два основных типа нервных клеток — возбуждающие и тормозные нейроны, рассказали ученые. Соотношение их активности нарушается при таких психических и неврологических патологиях, как шизофрения, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, расстройства аутистического спектра, мигрени и других. По словам специалистов МГППУ, зачастую это может происходить до появления первых симптомов болезни.Поиск признаков (так называемых биомаркеров), которые позволили бы судить о дисбалансе возбуждения и торможения нейронов, это важное направление в диагностике и лечении этих недугов. Однако единственный надежный способ получения этих данных сегодня требует установки электродов непосредственно в головной мозг. Для клинической работы с людьми подобные инвазивные (подразумевающие проникновение сквозь кожу или слизистые оболочки. — прим. ред.) методы неприменимы, объяснили ученые.Исследователи МГППУ показали, что эффективным неинвазивным биомаркером могут служить высокочастотные и низкоамплитудные электромагнитные волны головного мозга – так называемые гамма-колебания. Для их надежной регистрации ученые использовали метод магнитной энцефалографии (МЭГ).Наиболее сильные гамма-колебания, по словам ученых, можно наблюдать в зрительной коре, где они вызываются определенными типами визуальных стимулов. Например, при изменении скорости движения стимула меняется сила гамма-ответа, но происходит это у всех людей по-разному.В рамках уже проведенных исследований ученые обнаружили, что у мужчин с расстройством аутистического спектра и у здоровых мужчин по изменениям гамма-ответа можно предсказать степень чувствительности к таким сенсорным стимулам, как яркий свет, громкие звуки или резкие запахи."В нашем предыдущем исследовании участвовали только мужчины, причем это были граждане Швеции. Чтобы расширить выборку и уточнить выводы, мы провели повторное исследование, пригласив в качестве испытуемых здоровых москвичек. Результаты показали, что величина гамма-ответа у женщин соответствует уровню сенсорной чувствительности, как и у мужчин", – рассказала Елена Орехова.Полученные данные, по словам ученых, серьезно увеличивают вероятность того, что гамма-ответ мозга можно рассматривать как эффективный биомаркер для ранней диагностики неврологических и психических расстройств. В дальнейшем ученые планируют исследовать эффективность этого показателя для разнообразных групп пациентов.
https://ria.ru/20210209/mgppu-1596476875.html
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москва, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), навигатор абитуриента, университетская наука, россия, аутизм, шизофрения, болезнь альцгеймера
09:00 09.08.2021
 

Российские ученые предложили новый метод изучения болезней мозга

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Возможность диагностики психических и неврологических болезней с помощью измерений электромагнитных гамма-колебаний мозга обосновали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, в будущем это позволит улучшить диагностику и лечение таких болезней, как шизофрения, болезнь Альцгеймера, эпилепсия и многих других. Статья опубликована в журнале "Scientific Reports".
В головном мозге есть два основных типа нервных клеток — возбуждающие и тормозные нейроны, рассказали ученые. Соотношение их активности нарушается при таких психических и неврологических патологиях, как шизофрения, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, расстройства аутистического спектра, мигрени и других. По словам специалистов МГППУ, зачастую это может происходить до появления первых симптомов болезни.
Поиск признаков (так называемых биомаркеров), которые позволили бы судить о дисбалансе возбуждения и торможения нейронов, это важное направление в диагностике и лечении этих недугов. Однако единственный надежный способ получения этих данных сегодня требует установки электродов непосредственно в головной мозг. Для клинической работы с людьми подобные инвазивные (подразумевающие проникновение сквозь кожу или слизистые оболочки. — прим. ред.) методы неприменимы, объяснили ученые.
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Исследователи МГППУ показали, что эффективным неинвазивным биомаркером могут служить высокочастотные и низкоамплитудные электромагнитные волны головного мозга – так называемые гамма-колебания. Для их надежной регистрации ученые использовали метод магнитной энцефалографии (МЭГ).

"МЭГ позволят получать обширные данные о балансе возбуждения и торможения, избегая при этом вредного воздействия на мозг. В отличие от электрических полей, регистрируемых распространенным методом электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитные поля мозга свободно проходят через череп и кожу, давая более достоверную информацию о его работе", – рассказала ведущий научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ Елена Орехова.

Наиболее сильные гамма-колебания, по словам ученых, можно наблюдать в зрительной коре, где они вызываются определенными типами визуальных стимулов. Например, при изменении скорости движения стимула меняется сила гамма-ответа, но происходит это у всех людей по-разному.
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В рамках уже проведенных исследований ученые обнаружили, что у мужчин с расстройством аутистического спектра и у здоровых мужчин по изменениям гамма-ответа можно предсказать степень чувствительности к таким сенсорным стимулам, как яркий свет, громкие звуки или резкие запахи.
"В нашем предыдущем исследовании участвовали только мужчины, причем это были граждане Швеции. Чтобы расширить выборку и уточнить выводы, мы провели повторное исследование, пригласив в качестве испытуемых здоровых москвичек. Результаты показали, что величина гамма-ответа у женщин соответствует уровню сенсорной чувствительности, как и у мужчин", – рассказала Елена Орехова.
Полученные данные, по словам ученых, серьезно увеличивают вероятность того, что гамма-ответ мозга можно рассматривать как эффективный биомаркер для ранней диагностики неврологических и психических расстройств. В дальнейшем ученые планируют исследовать эффективность этого показателя для разнообразных групп пациентов.
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НаукаМоскваМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Навигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияаутизмшизофренияболезнь Альцгеймера
 
 
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