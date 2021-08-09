https://ria.ru/20210809/mgppu-1744534383.html

Российские ученые предложили новый метод изучения болезней мозга

Российские ученые предложили новый метод изучения болезней мозга - РИА Новости, 09.08.2021

Российские ученые предложили новый метод изучения болезней мозга

РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:00

2021-08-09T09:00

2021-08-09T09:00

наука

москва

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

аутизм

шизофрения

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Возможность диагностики психических и неврологических болезней с помощью измерений электромагнитных гамма-колебаний мозга обосновали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, в будущем это позволит улучшить диагностику и лечение таких болезней, как шизофрения, болезнь Альцгеймера, эпилепсия и многих других. Статья опубликована в журнале "Scientific Reports".В головном мозге есть два основных типа нервных клеток — возбуждающие и тормозные нейроны, рассказали ученые. Соотношение их активности нарушается при таких психических и неврологических патологиях, как шизофрения, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, расстройства аутистического спектра, мигрени и других. По словам специалистов МГППУ, зачастую это может происходить до появления первых симптомов болезни.Поиск признаков (так называемых биомаркеров), которые позволили бы судить о дисбалансе возбуждения и торможения нейронов, это важное направление в диагностике и лечении этих недугов. Однако единственный надежный способ получения этих данных сегодня требует установки электродов непосредственно в головной мозг. Для клинической работы с людьми подобные инвазивные (подразумевающие проникновение сквозь кожу или слизистые оболочки. — прим. ред.) методы неприменимы, объяснили ученые.Исследователи МГППУ показали, что эффективным неинвазивным биомаркером могут служить высокочастотные и низкоамплитудные электромагнитные волны головного мозга – так называемые гамма-колебания. Для их надежной регистрации ученые использовали метод магнитной энцефалографии (МЭГ).Наиболее сильные гамма-колебания, по словам ученых, можно наблюдать в зрительной коре, где они вызываются определенными типами визуальных стимулов. Например, при изменении скорости движения стимула меняется сила гамма-ответа, но происходит это у всех людей по-разному.В рамках уже проведенных исследований ученые обнаружили, что у мужчин с расстройством аутистического спектра и у здоровых мужчин по изменениям гамма-ответа можно предсказать степень чувствительности к таким сенсорным стимулам, как яркий свет, громкие звуки или резкие запахи."В нашем предыдущем исследовании участвовали только мужчины, причем это были граждане Швеции. Чтобы расширить выборку и уточнить выводы, мы провели повторное исследование, пригласив в качестве испытуемых здоровых москвичек. Результаты показали, что величина гамма-ответа у женщин соответствует уровню сенсорной чувствительности, как и у мужчин", – рассказала Елена Орехова.Полученные данные, по словам ученых, серьезно увеличивают вероятность того, что гамма-ответ мозга можно рассматривать как эффективный биомаркер для ранней диагностики неврологических и психических расстройств. В дальнейшем ученые планируют исследовать эффективность этого показателя для разнообразных групп пациентов.

https://ria.ru/20210209/mgppu-1596476875.html

https://ria.ru/20210729/mozg-1743421585.html

https://ria.ru/20210719/urfu-1740609833.html

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москва, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), навигатор абитуриента, университетская наука, россия, аутизм, шизофрения, болезнь альцгеймера