https://ria.ru/20210809/messendzhery-1745028436.html

"Ъ": учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры

"Ъ": учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры - РИА Новости, 09.08.2021

"Ъ": учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры

Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы. Об этом пишет "Коммерсант" со... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:57

2021-08-09T12:57

2021-08-09T17:55

общество

образование - общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим паршин

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на план Минцифры.Согласно документу, к декабрю ведомство подготовит нормативную базу для перехода бюджетных организаций на госплатформу "поддержки рабочих коммуникаций" (почта, сервисы видеосвязи, мессенджеры). К февралю 2022-го Минобразования и Минпросвещения составят рекомендации для преподавателей школ и вузов.Суть концепции — развивать сервисы оперативного обмена данными между министерствами. Это, как объяснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, особенно актуально в условиях удаленной работы.Ведущие эксперты IT-компаний назвали инициативу полезной, но труднореализуемой.Как ранее отмечал замглавы Минцифры Максим Паршин, решение американской компании Zoom ограничить доступ для российских госучреждений — еще одно подтверждение того, что в стране необходимо развивать собственные технологические платформы. По его мнению, у России есть как минимум пять конкурентоспособных систем видеосвязи, которые могут стать достойной альтернативой иностранному сервису.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/moshenniki-1743161287.html

https://ria.ru/20210420/internet-1729075136.html

россия

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2021

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общество, образование - общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), дмитрий чернышенко, россия