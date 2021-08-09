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"Ъ": учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры
"Ъ": учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры - РИА Новости, 09.08.2021
"Ъ": учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры
Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы. Об этом пишет "Коммерсант" со... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:57
2021-08-09T17:55
общество
образование - общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на план Минцифры.Согласно документу, к декабрю ведомство подготовит нормативную базу для перехода бюджетных организаций на госплатформу "поддержки рабочих коммуникаций" (почта, сервисы видеосвязи, мессенджеры). К февралю 2022-го Минобразования и Минпросвещения составят рекомендации для преподавателей школ и вузов.Суть концепции — развивать сервисы оперативного обмена данными между министерствами. Это, как объяснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, особенно актуально в условиях удаленной работы.Ведущие эксперты IT-компаний назвали инициативу полезной, но труднореализуемой.Как ранее отмечал замглавы Минцифры Максим Паршин, решение американской компании Zoom ограничить доступ для российских госучреждений — еще одно подтверждение того, что в стране необходимо развивать собственные технологические платформы. По его мнению, у России есть как минимум пять конкурентоспособных систем видеосвязи, которые могут стать достойной альтернативой иностранному сервису.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/moshenniki-1743161287.html
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общество, образование - общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), дмитрий чернышенко, россия
12:57 09.08.2021 (обновлено: 17:55 09.08.2021)
 
"Ъ": учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры

"Ъ": Минцифры подготовит нормативную базу для перехода госслужащих на отечественные мессенджеры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на план Минцифры.
Согласно документу, к декабрю ведомство подготовит нормативную базу для перехода бюджетных организаций на госплатформу "поддержки рабочих коммуникаций" (почта, сервисы видеосвязи, мессенджеры). К февралю 2022-го Минобразования и Минпросвещения составят рекомендации для преподавателей школ и вузов.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 18:53Сказано в эфире
Эксперт объяснил, как работают мошенники в мессенджерах
Суть концепции — развивать сервисы оперативного обмена данными между министерствами. Это, как объяснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, особенно актуально в условиях удаленной работы.
Ведущие эксперты IT-компаний назвали инициативу полезной, но труднореализуемой.

"Даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы", — объяснил гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.

Как ранее отмечал замглавы Минцифры Максим Паршин, решение американской компании Zoom ограничить доступ для российских госучреждений — еще одно подтверждение того, что в стране необходимо развивать собственные технологические платформы. По его мнению, у России есть как минимум пять конкурентоспособных систем видеосвязи, которые могут стать достойной альтернативой иностранному сервису.
Места доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:29
В МГУ разработают новый безопасный мессенджер
 
ОбществоОбразование - ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максим ПаршинМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Дмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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