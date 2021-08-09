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Кузнецова предложила добавить медвежат на логотип "Единой России"
Кузнецова предложила добавить медвежат на логотип "Единой России" - РИА Новости, 09.08.2021
Кузнецова предложила добавить медвежат на логотип "Единой России"
Медведю, который размещен на логотипе партии "Единая Россия", одиноко, ему не хватает семьи, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:19
2021-08-09T20:19
2021-08-09T20:19
общество
единая россия
госдума рф
общероссийский народный фронт
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Медведю, который размещен на логотипе партии "Единая Россия", одиноко, ему не хватает семьи, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Кузнецова вошла в число лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму, кроме нее в перечень включены министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева."Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко, семьи не хватает. Мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано. Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим", - сказала Кузнецова на площадке штаба общественной поддержки партии.
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общество, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, анна кузнецова, россия
Кузнецова предложила добавить медвежат на логотип "Единой России"
Омбудсмен Кузнецова: медведю, который размещен на логотипе партии ЕР, одиноко, ему не хватает семьи