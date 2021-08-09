https://ria.ru/20210809/krym-1745109802.html

В Совфеде назвали заявления Лукашенко о признании Крыма неуместными

В Совфеде назвали заявления Лукашенко о признании Крыма неуместными - РИА Новости, 09.08.2021

В Совфеде назвали заявления Лукашенко о признании Крыма неуместными

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу признания Крыма несут риски для него самого, поскольку без российской поддержки сохранить... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:04

2021-08-09T20:04

2021-08-09T23:25

в мире

республика крым

белоруссия

совет федерации рф

александр лукашенко

ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу признания Крыма несут риски для него самого, поскольку без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране "будет практически невозможно", заявила РИА Новости член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду актуальных геополитических вопросов содержит серьезные риски, прежде всего, для самого белорусского лидера", - сказала российский сенатор, отметив, что Крым является лишь "политическим реактивом", проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России.В связи с этим она назвала "рассуждения" Лукашенко о российских олигархах и Крыме "неуместными". "Тем более, что состоятельные россияне, вкладывающие инвестиции в Крым, чрезвычайно корректны и в утверждении своего первенства не нуждаются", - подчеркнула сенатор.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210809/krym-1745081215.html

https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745084823.html

республика крым

белоруссия

россия

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в мире, республика крым, белоруссия, совет федерации рф, александр лукашенко, ольга ковитиди, россия