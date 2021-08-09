Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/krym-1745109802.html
В Совфеде назвали заявления Лукашенко о признании Крыма неуместными
В Совфеде назвали заявления Лукашенко о признании Крыма неуместными - РИА Новости, 09.08.2021
В Совфеде назвали заявления Лукашенко о признании Крыма неуместными
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу признания Крыма несут риски для него самого, поскольку без российской поддержки сохранить... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:04
2021-08-09T23:25
в мире
республика крым
белоруссия
совет федерации рф
александр лукашенко
ольга ковитиди
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155140/10/1551401015_0:272:2932:1921_1920x0_80_0_0_7d3bf85829b2b0f7dd1e9b763d422345.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу признания Крыма несут риски для него самого, поскольку без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране "будет практически невозможно", заявила РИА Новости член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду актуальных геополитических вопросов содержит серьезные риски, прежде всего, для самого белорусского лидера", - сказала российский сенатор, отметив, что Крым является лишь "политическим реактивом", проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России.В связи с этим она назвала "рассуждения" Лукашенко о российских олигархах и Крыме "неуместными". "Тем более, что состоятельные россияне, вкладывающие инвестиции в Крым, чрезвычайно корректны и в утверждении своего первенства не нуждаются", - подчеркнула сенатор.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210809/krym-1745081215.html
https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745084823.html
республика крым
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155140/10/1551401015_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_e8c2d6e01045e742e8ba4bef38525916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, республика крым, белоруссия, совет федерации рф, александр лукашенко, ольга ковитиди, россия
20:04 09.08.2021 (обновлено: 23:25 09.08.2021)
 
В Совфеде назвали заявления Лукашенко о признании Крыма неуместными

Сенатор Ковитиди назвала условие Лукашенко для признания Крыма неуместным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
 Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу признания Крыма несут риски для него самого, поскольку без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране "будет практически невозможно", заявила РИА Новости член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 17:07
В Крыму согласились с "условием" Лукашенко для признания статуса региона
"Многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду актуальных геополитических вопросов содержит серьезные риски, прежде всего, для самого белорусского лидера", - сказала российский сенатор, отметив, что Крым является лишь "политическим реактивом", проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России.
"Прошлогодние белорусские президентские выборы выявили напряженность в белорусском обществе, став непростым этапом в социально-экономической жизни страны. Думаю, Александру Лукашенко не стоит забывать о том, что без поддержки России и углубленной интеграции с Российской Федерацией сохранить политическую стабильность и свое политическое присутствие в стране будет практически невозможно", - заявила Ковитиди.
В связи с этим она назвала "рассуждения" Лукашенко о российских олигархах и Крыме "неуместными". "Тем более, что состоятельные россияне, вкладывающие инвестиции в Крым, чрезвычайно корректны и в утверждении своего первенства не нуждаются", - подчеркнула сенатор.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 17:28
В Крыму пообещали Киеву "дырку от бублика" вместо репараций
 
В миреРеспублика КрымБелоруссияСовет Федерации РФАлександр ЛукашенкоОльга КовитидиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
02:29Белорусская ассоциация гимнастики объяснила оскорбление России
Лента новостейМолния