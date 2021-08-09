20:04 09.08.2021 (обновлено: 23:25 09.08.2021)
В Совфеде назвали заявления Лукашенко о признании Крыма неуместными
Сенатор Ковитиди назвала условие Лукашенко для признания Крыма неуместным
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу признания Крыма несут риски для него самого, поскольку без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране "будет практически невозможно", заявила РИА Новости член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
"Многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду актуальных геополитических вопросов содержит серьезные риски, прежде всего, для самого белорусского лидера", - сказала российский сенатор, отметив, что Крым является лишь "политическим реактивом", проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России.
"Прошлогодние белорусские президентские выборы выявили напряженность в белорусском обществе, став непростым этапом в социально-экономической жизни страны. Думаю, Александру Лукашенко не стоит забывать о том, что без поддержки России и углубленной интеграции с Российской Федерацией сохранить политическую стабильность и свое политическое присутствие в стране будет практически невозможно", - заявила Ковитиди.
В связи с этим она назвала "рассуждения" Лукашенко о российских олигархах и Крыме "неуместными". "Тем более, что состоятельные россияне, вкладывающие инвестиции в Крым, чрезвычайно корректны и в утверждении своего первенства не нуждаются", - подчеркнула сенатор.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.