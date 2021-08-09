https://ria.ru/20210809/kosmos-1744977833.html

В Киеве заявили о возвращении в клуб космических держав без участия России

В Киеве заявили о возвращении в клуб космических держав без участия России - РИА Новости, 09.08.2021

В Киеве заявили о возвращении в клуб космических держав без участия России

Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России. Об этом, как сообщает Defense News, заявил глава Государственного космического агентства РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T01:27

2021-08-09T01:27

2021-08-09T01:27

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России. Об этом, как сообщает Defense News, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.По его словам, в 2022 году с космодрома в Канаде запланирован запуск украинской ракеты "Циклон-4М"."Речь идет о возвращении (страны – Прим. ред.) в клуб космических держав без участия России", - добавил Тафтай.Ранее "Южное" сообщило о проведении успешных испытаний на Украине третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".Во время огневых испытаний все системы "отработали отлично", двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано."Циклон-4М" – проектируемая с 2017 года в конструкторском бюро "Южное" ракета-носитель среднего класса. Предназначена для вывода моноблочной полезной нагрузки на низкую околоземную или солнечно-синхронную орбиту.

https://ria.ru/20210806/kosmos-1744730383.html

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в мире, украина, канада, ситуация на украине, россия