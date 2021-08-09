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В Киеве заявили о возвращении в клуб космических держав без участия России
В Киеве заявили о возвращении в клуб космических держав без участия России - РИА Новости, 09.08.2021
В Киеве заявили о возвращении в клуб космических держав без участия России
Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России. Об этом, как сообщает Defense News, заявил глава Государственного космического агентства РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T01:27
2021-08-09T01:27
в мире
украина
канада
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России. Об этом, как сообщает Defense News, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.По его словам, в 2022 году с космодрома в Канаде запланирован запуск украинской ракеты "Циклон-4М"."Речь идет о возвращении (страны – Прим. ред.) в клуб космических держав без участия России", - добавил Тафтай.Ранее "Южное" сообщило о проведении успешных испытаний на Украине третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".Во время огневых испытаний все системы "отработали отлично", двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано."Циклон-4М" – проектируемая с 2017 года в конструкторском бюро "Южное" ракета-носитель среднего класса. Предназначена для вывода моноблочной полезной нагрузки на низкую околоземную или солнечно-синхронную орбиту.
https://ria.ru/20210806/kosmos-1744730383.html
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в мире, украина, канада, ситуация на украине, россия
01:27 09.08.2021
 
В Киеве заявили о возвращении в клуб космических держав без участия России

Глава космического агентства Украины Тафтай: Киев вернется в клуб космических держав без России

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Fotolia / Elenarts
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России. Об этом, как сообщает Defense News, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
По его словам, в 2022 году с космодрома в Канаде запланирован запуск украинской ракеты "Циклон-4М".
"Речь идет о возвращении (страны – Прим. ред.) в клуб космических держав без участия России", - добавил Тафтай.
Ранее "Южное" сообщило о проведении успешных испытаний на Украине третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".
Во время огневых испытаний все системы "отработали отлично", двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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"Циклон-4М" – проектируемая с 2017 года в конструкторском бюро "Южное" ракета-носитель среднего класса. Предназначена для вывода моноблочной полезной нагрузки на низкую околоземную или солнечно-синхронную орбиту.
 
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