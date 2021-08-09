https://ria.ru/20210809/kamaz-1744989423.html
КамАЗ приостановил выпуск грузовиков
КамАЗ приостановил выпуск грузовиков - РИА Новости, 09.08.2021
КамАЗ приостановил выпуск грузовиков
КамАЗ приостановил выпуск грузовых автомобилей с 9 по 22 августа включительно в связи с плановым корпоративным отпуском, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:47
2021-08-09T08:47
2021-08-09T17:29
экономика
камаз (завод)
авто
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. КамАЗ приостановил выпуск грузовых автомобилей с 9 по 22 августа включительно в связи с плановым корпоративным отпуском, сообщил РИА Новости официальный представитель компании."В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств. Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать", — пояснил он.КамАЗ — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1%, до 32,7 тысячи грузовиков.
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экономика, камаз (завод), авто, россия
08:47 09.08.2021 (обновлено: 17:29 09.08.2021)
КамАЗ приостановил выпуск грузовиков
КамАЗ приостановил выпуск грузовиков из-за корпоративного отпуска сотрудников