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В Роскачестве рассказали, как выбрать спелые груши
В Роскачестве рассказали, как выбрать спелые груши - РИА Новости, 09.08.2021
В Роскачестве рассказали, как выбрать спелые груши
Спелость груши можно определить по мягкости, надавив на шейку вблизи от черешка плода, рассказали в Роскачестве. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:35
2021-08-09T13:04
общество
краснодарский край
роскачество
ставропольский край
республика дагестан
кабардино-балкарская республика (кбр)
фрукты
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Спелость груши можно определить по мягкости, надавив на шейку вблизи от черешка плода, рассказали в Роскачестве.По цвету нельзя определить, спелый ли фрукт: для большинства сортов окраска говорит лишь о том, как много солнца на него попадало во время созревания.Груши собирают еще зеленоватыми: они дозревают во время хранения и транспортировки. Совсем твердые плоды можно положить в бумажный пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Банан или яблоко ускорит процесс созревания.Сезонные груши богаты витамином С, К и медью."Чтобы получить от употребления только пользу, не стоит покупать плоды с поврежденной кожицей, внешними повреждениями, вмятинами, коричневыми пятнами, запахом брожения, плесени или гниения", — посоветовали эксперты.Основной объем этого вида фрукта составляет импорт, однако летом можно купить груши из Краснодарского края, Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Дагестана.
https://ria.ru/20210806/dynya-1744604287.html
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общество, краснодарский край, роскачество, ставропольский край, республика дагестан, кабардино-балкарская республика (кбр), фрукты
08:35 09.08.2021 (обновлено: 13:04 09.08.2021)
 
В Роскачестве рассказали, как выбрать спелые груши

Роскачество: спелость груши можно определить, надавив вблизи черешка

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкСкульптура из груши
Скульптура из груши - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Спелость груши можно определить по мягкости, надавив на шейку вблизи от черешка плода, рассказали в Роскачестве.

"Если мякоть поддается, значит, груша уже созрела и стала сочной внутри", — говорится в сообщении.

По цвету нельзя определить, спелый ли фрукт: для большинства сортов окраска говорит лишь о том, как много солнца на него попадало во время созревания.
Груши собирают еще зеленоватыми: они дозревают во время хранения и транспортировки. Совсем твердые плоды можно положить в бумажный пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Банан или яблоко ускорит процесс созревания.
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Сезонные груши богаты витамином С, К и медью.
"Чтобы получить от употребления только пользу, не стоит покупать плоды с поврежденной кожицей, внешними повреждениями, вмятинами, коричневыми пятнами, запахом брожения, плесени или гниения", — посоветовали эксперты.
Основной объем этого вида фрукта составляет импорт, однако летом можно купить груши из Краснодарского края, Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Дагестана.
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ОбществоКраснодарский крайРоскачествоСтавропольский крайРеспублика ДагестанКабардино-Балкарская Республика (КБР)фрукты
 
 
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