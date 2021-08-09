https://ria.ru/20210809/grushi-1744988791.html

В Роскачестве рассказали, как выбрать спелые груши

В Роскачестве рассказали, как выбрать спелые груши - РИА Новости, 09.08.2021

В Роскачестве рассказали, как выбрать спелые груши

Спелость груши можно определить по мягкости, надавив на шейку вблизи от черешка плода, рассказали в Роскачестве. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:35

2021-08-09T08:35

2021-08-09T13:04

общество

краснодарский край

роскачество

ставропольский край

республика дагестан

кабардино-балкарская республика (кбр)

фрукты

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Спелость груши можно определить по мягкости, надавив на шейку вблизи от черешка плода, рассказали в Роскачестве.По цвету нельзя определить, спелый ли фрукт: для большинства сортов окраска говорит лишь о том, как много солнца на него попадало во время созревания.Груши собирают еще зеленоватыми: они дозревают во время хранения и транспортировки. Совсем твердые плоды можно положить в бумажный пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Банан или яблоко ускорит процесс созревания.Сезонные груши богаты витамином С, К и медью."Чтобы получить от употребления только пользу, не стоит покупать плоды с поврежденной кожицей, внешними повреждениями, вмятинами, коричневыми пятнами, запахом брожения, плесени или гниения", — посоветовали эксперты.Основной объем этого вида фрукта составляет импорт, однако летом можно купить груши из Краснодарского края, Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

https://ria.ru/20210806/dynya-1744604287.html

https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html

краснодарский край

ставропольский край

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общество, краснодарский край, роскачество, ставропольский край, республика дагестан, кабардино-балкарская республика (кбр), фрукты