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Глава СК обратил внимание на видео с ребенком в грязной палате в Волгограде
Глава СК обратил внимание на видео с ребенком в грязной палате в Волгограде - РИА Новости, 09.08.2021
Глава СК обратил внимание на видео с ребенком в грязной палате в Волгограде
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением прав ребенка в Волгоградской области. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:18
2021-08-09T19:02
происшествия
волгоградская область
волгоград
александр бастрыкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением прав ребенка в Волгоградской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором маленький мальчик, запертый в больничном боксе, возит по полу испачканную простынь. После этого региональный СК начал проверку. По данным ведомства, полицейские привезли малыша в клинику 30 июля после того, как мать оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей пить.По поручению Бастрыкина ход и результаты уголовных дел и доследственных проверок поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.Как уточнил РИА Новости представитель областного комитета здравоохранения, мать пришла к ребенку в больницу 8 августа и сейчас находится с ним в палате. Прокуратура региона намерена дать правовую оценку исполнению женщиной родительских обязанностей. По словам представителя областного ГУ МВД, пока ее поставили на профилактический учет.Межведомственная проверка продолжается. На 12 августа запланировано заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района, на котором рассмотрят вопрос о формах помощи семье."В частности, муниципалитет готов помочь в вопросах трудоустройства женщины на работу и устройства ребенка в детский сад. Все это время условия проживания и состояние ребенка будут находиться на особом контроле", — добавили в комиссии.В ответе администрации Волгоградской области на запрос РИА Новости уточнили, что проследят за условиями проживания ребенка.Прокуратура Волгоградской области также потребовала привлечь к ответственности персонал больницы. Прокурор Тракторозаводского района Волгограда внес представление руководству медучреждения, чтобы нарушения устранили.
https://ria.ru/20210808/kuznetsova-1744947444.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, александр бастрыкин, россия
18:18 09.08.2021 (обновлено: 19:02 09.08.2021)
 
Глава СК обратил внимание на видео с ребенком в грязной палате в Волгограде

Глава СК Бастрыкин обратил внимание на видео с ребенком в грязной простыне в больнице Волгограда

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : СК РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением прав ребенка в Волгоградской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором маленький мальчик, запертый в больничном боксе, возит по полу испачканную простынь. После этого региональный СК начал проверку. По данным ведомства, полицейские привезли малыша в клинику 30 июля после того, как мать оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей пить.
© РИА НовостиЗапертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда
Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости
Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда
По поручению Бастрыкина ход и результаты уголовных дел и доследственных проверок поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Как уточнил РИА Новости представитель областного комитета здравоохранения, мать пришла к ребенку в больницу 8 августа и сейчас находится с ним в палате. Прокуратура региона намерена дать правовую оценку исполнению женщиной родительских обязанностей. По словам представителя областного ГУ МВД, пока ее поставили на профилактический учет.
Межведомственная проверка продолжается. На 12 августа запланировано заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района, на котором рассмотрят вопрос о формах помощи семье.
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"В частности, муниципалитет готов помочь в вопросах трудоустройства женщины на работу и устройства ребенка в детский сад. Все это время условия проживания и состояние ребенка будут находиться на особом контроле", — добавили в комиссии.
В ответе администрации Волгоградской области на запрос РИА Новости уточнили, что проследят за условиями проживания ребенка.
Прокуратура Волгоградской области также потребовала привлечь к ответственности персонал больницы. Прокурор Тракторозаводского района Волгограда внес представление руководству медучреждения, чтобы нарушения устранили.
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