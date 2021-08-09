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Туризм
https://ria.ru/20210809/egipet-1744975615.html
Россия возобновляет полеты на египетские курорты
Россия возобновляет полеты на египетские курорты - РИА Новости, 09.08.2021
Россия возобновляет полеты на египетские курорты
Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять рейсов в неделю на каждом из... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T00:21
2021-08-09T00:52
туризм
египет
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.Полеты из России в Каир, прерванные с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, возобновились в апреле 2018 года. Египетские курорты при этом остались закрытыми. Авиасообщение между Россией и Египтом также прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.В начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая приступит к полетам с 9 августа. Сейчас, помимо "России", выполнять рейсы на курорты будет египетская Egypt Air.Как заявил 6 августа министр транспорта Виталий Савельев, при увеличении количества разрешенных рейсов летать по этим направлениям смогут и другие российские авиакомпании. Допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также получили "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.Рейсы "России", как ожидается, приземлятся в понедельник с разницей примерно в полтора часа - первым прилетит самолет в Хургаду около 12.50 по местному времени (13.50 мск), в Шарм-эш-Шейхе воздушное судно сядет в 14.25 (15.25 мск). Первый рейс Egypt Air в Хургаду должен прибыть в понедельник около 09.00 (10.00 мск). Самолеты египетской авиакомпании будут летать четыре раза в неделю в Шарм-эш-Шейх и три — в Хургаду.Самолетами "России" туристов будет отправлять "Библио-Глобус", а бортами Egypt Air - туроператор TUI Россия. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток в Хургаду и Шарм-эш-Шейх составит порядка 30 тысяч человек в месяц. Однако, по мнению экспертов ассоциации, число российских туристов в конце 2021 года не достигнет уровня 2015 года, когда совокупный поток отдыхающих ставил более двух миллионов человек. Сейчас недельная поездка на курорт, по данным АТОР, стоит порядка 40 тысяч рублей на человека, что на 15 тысяч рублей выше, чем если бы имелись чартерные рейсы.Гендиректор TUI Россия Тарас Демура, чьи туристы первыми отправятся на курорты Египта, отметил, что старт полетов регулярных рейсов – это первый шаг на пути к полноценному восстановлению авиасообщения с курортами. "Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов России, открытых оперштабом для приема международных рейсов", - сказал он.В пресс-службе туроператора также сообщили, что туры с вылетом первым рейсом, который отправится из аэропорта "Домодедово" 9 августа в 05.00 по Москве, были распроданы всего за несколько дней с начала продажи.Генеральный секретарь комитета по туризму и гражданской авиации нижней палаты парламента Египта Амани аш-Шамули сообщила РИА Новости, что все сотрудники отелей Хургады привиты от коронавируса, сами гостиницы готовы к приему российских туристов.Члена палаты турфирм Египта Карим Мухсин рассказал РИА Новости, что отели соблюдают меры предосторожности в рамках борьбы с коронавирусом, им разрешено работать с загрузкой в 70%. С таким же ограничением работают и туристические автобусы.
https://ria.ru/20210805/egipet-1744548794.html
https://ria.ru/20210809/aviasoobschenie-1744975815.html
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египет, россия
00:21 09.08.2021 (обновлено: 00:52 09.08.2021)
 
Россия возобновляет полеты на египетские курорты

Россия с понедельника возобновляет полеты на курорты Египта

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.
Полеты из России в Каир, прерванные с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, возобновились в апреле 2018 года. Египетские курорты при этом остались закрытыми. Авиасообщение между Россией и Египтом также прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.
В начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну.
Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая приступит к полетам с 9 августа. Сейчас, помимо "России", выполнять рейсы на курорты будет египетская Egypt Air.
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Как заявил 6 августа министр транспорта Виталий Савельев, при увеличении количества разрешенных рейсов летать по этим направлениям смогут и другие российские авиакомпании. Допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также получили "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
Рейсы "России", как ожидается, приземлятся в понедельник с разницей примерно в полтора часа - первым прилетит самолет в Хургаду около 12.50 по местному времени (13.50 мск), в Шарм-эш-Шейхе воздушное судно сядет в 14.25 (15.25 мск). Первый рейс Egypt Air в Хургаду должен прибыть в понедельник около 09.00 (10.00 мск). Самолеты египетской авиакомпании будут летать четыре раза в неделю в Шарм-эш-Шейх и три — в Хургаду.
Самолетами "России" туристов будет отправлять "Библио-Глобус", а бортами Egypt Air - туроператор TUI Россия. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток в Хургаду и Шарм-эш-Шейх составит порядка 30 тысяч человек в месяц. Однако, по мнению экспертов ассоциации, число российских туристов в конце 2021 года не достигнет уровня 2015 года, когда совокупный поток отдыхающих ставил более двух миллионов человек. Сейчас недельная поездка на курорт, по данным АТОР, стоит порядка 40 тысяч рублей на человека, что на 15 тысяч рублей выше, чем если бы имелись чартерные рейсы.
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Гендиректор TUI Россия Тарас Демура, чьи туристы первыми отправятся на курорты Египта, отметил, что старт полетов регулярных рейсов – это первый шаг на пути к полноценному восстановлению авиасообщения с курортами. "Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов России, открытых оперштабом для приема международных рейсов", - сказал он.
В пресс-службе туроператора также сообщили, что туры с вылетом первым рейсом, который отправится из аэропорта "Домодедово" 9 августа в 05.00 по Москве, были распроданы всего за несколько дней с начала продажи.
Генеральный секретарь комитета по туризму и гражданской авиации нижней палаты парламента Египта Амани аш-Шамули сообщила РИА Новости, что все сотрудники отелей Хургады привиты от коронавируса, сами гостиницы готовы к приему российских туристов.
Члена палаты турфирм Египта Карим Мухсин рассказал РИА Новости, что отели соблюдают меры предосторожности в рамках борьбы с коронавирусом, им разрешено работать с загрузкой в 70%. С таким же ограничением работают и туристические автобусы.
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