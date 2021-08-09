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В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад
В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад - РИА Новости, 09.08.2021
В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад
В Кудрово задержали подозреваемого в нападении на частный детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:40
2021-08-09T23:10
происшествия
россия
нападение на детсад в ленинградской области
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
гумвд
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Кудрово задержали подозреваемого в нападении на частный детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.Им оказался 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга."Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада. После того как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся", — рассказали в ведомстве.Его доставили в отдел полиции, проводится проверка.СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, по части 2 статьи 213 УК России фигуранту грозит штраф до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Инцидент произошел сегодня днем в городе Кудрово. Злоумышленник с ножом попал на территорию детсада через забор. В МВД подтвердили факт происшествия. Мужчина, по информации ведомства, был в неадекватном состоянии.В СК рассказали, что заведующая колющего предмета не видела, оружие "заметили дети". По предварительным данным, на территории, куда проник неизвестный, не было несовершеннолетних. Никто не пострадал.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП
Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП
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происшествия, россия, нападение на детсад в ленинградской области, видео, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), гумвд
В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Кудрово задержали подозреваемого в нападении на частный детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
2021-08-09T17:40
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17:40 09.08.2021 (обновлено: 23:10 09.08.2021)
 

В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад

© Фото : ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПодозреваемый в проникновении на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области
Подозреваемый в проникновении на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Кудрово задержали подозреваемого в нападении на частный детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Им оказался 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга.
"Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада. После того как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся", — рассказали в ведомстве.
Его доставили в отдел полиции, проводится проверка.
СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, по части 2 статьи 213 УК России фигуранту грозит штраф до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.
Инцидент произошел сегодня днем в городе Кудрово. Злоумышленник с ножом попал на территорию детсада через забор. В МВД подтвердили факт происшествия. Мужчина, по информации ведомства, был в неадекватном состоянии.
В СК рассказали, что заведующая колющего предмета не видела, оружие "заметили дети". По предварительным данным, на территории, куда проник неизвестный, не было несовершеннолетних. Никто не пострадал.
 
ПроисшествияРоссияНападение на детсад в Ленинградской областиСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)ГУМВД
 
 
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