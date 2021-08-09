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В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад

В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад - РИА Новости, 09.08.2021

В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад

В Кудрово задержали подозреваемого в нападении на частный детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:40

2021-08-09T17:40

2021-08-09T23:10

происшествия

россия

нападение на детсад в ленинградской области

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

гумвд

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Кудрово задержали подозреваемого в нападении на частный детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.Им оказался 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга."Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада. После того как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся", — рассказали в ведомстве.Его доставили в отдел полиции, проводится проверка.СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, по части 2 статьи 213 УК России фигуранту грозит штраф до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Инцидент произошел сегодня днем в городе Кудрово. Злоумышленник с ножом попал на территорию детсада через забор. В МВД подтвердили факт происшествия. Мужчина, по информации ведомства, был в неадекватном состоянии.В СК рассказали, что заведующая колющего предмета не видела, оружие "заметили дети". По предварительным данным, на территории, куда проник неизвестный, не было несовершеннолетних. Никто не пострадал.

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП 2021-08-09T17:40 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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