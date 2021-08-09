https://ria.ru/20210809/detsad-1745087351.html

В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад

В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад - РИА Новости, 09.08.2021

В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в проникновении на территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:39

2021-08-09T17:39

2021-08-09T18:04

происшествия

ленинградская область

нападение на детсад в ленинградской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в проникновении на территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада. После того, как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.Задержанный доставлен в отдел полиции, проводится проверка.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция ищет неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области. В полиции подтвердили, что неизвестный проник в детский сад через забор, но, заметив охранника, скрылся. Затем источник сообщил о задержании подозреваемого.

https://ria.ru/20210809/proverka-1745082351.html

ленинградская область

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2021

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происшествия, ленинградская область, нападение на детсад в ленинградской области