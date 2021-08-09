https://ria.ru/20210809/detsad-1745087351.html
В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад
В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад - РИА Новости, 09.08.2021
В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в проникновении на территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:39
2021-08-09T17:39
2021-08-09T18:04
происшествия
ленинградская область
нападение на детсад в ленинградской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745063215_0:428:810:884_1920x0_80_0_0_f7e1544de7a0724f3c02a5f2830dcc52.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в проникновении на территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада. После того, как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.Задержанный доставлен в отдел полиции, проводится проверка.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция ищет неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области. В полиции подтвердили, что неизвестный проник в детский сад через забор, но, заметив охранника, скрылся. Затем источник сообщил о задержании подозреваемого.
https://ria.ru/20210809/proverka-1745082351.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745063215_57:422:769:956_1920x0_80_0_0_c9348aa873a61850a5cdd3fcdfe05a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, нападение на детсад в ленинградской области
17:39 09.08.2021 (обновлено: 18:04 09.08.2021)
В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад
Полиция задержала подозреваемого в проникновении на территорию детсада в Ленинградской области