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В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад
В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад - РИА Новости, 09.08.2021
В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в проникновении на территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:39
2021-08-09T18:04
происшествия
ленинградская область
нападение на детсад в ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в проникновении на территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада. После того, как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.Задержанный доставлен в отдел полиции, проводится проверка.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция ищет неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области. В полиции подтвердили, что неизвестный проник в детский сад через забор, но, заметив охранника, скрылся. Затем источник сообщил о задержании подозреваемого.
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происшествия, ленинградская область, нападение на детсад в ленинградской области
17:39 09.08.2021 (обновлено: 18:04 09.08.2021)
 
В Ленинградской области задержали подозреваемого в проникновении в детсад

Полиция задержала подозреваемого в проникновении на территорию детсада в Ленинградской области

© Фото очевидцаМужчина с ножом на территории детского сада в Кудрово в Ленинградской области
Мужчина с ножом на территории детского сада в Кудрово в Ленинградской области
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в проникновении на территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада. После того, как мужчину обнаружила охрана дошкольного учреждения, он скрылся. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Задержанный доставлен в отдел полиции, проводится проверка.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция ищет неизвестного, который пытался с ножом пройти на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области. В полиции подтвердили, что неизвестный проник в детский сад через забор, но, заметив охранника, скрылся. Затем источник сообщил о задержании подозреваемого.
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