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В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад
В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад - РИА Новости, 09.08.2021
В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад
Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале администрации района. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:21
2021-08-09T15:21
2021-08-09T15:44
происшествия
ленинградская область
нападение на детсад в ленинградской области
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале администрации района.По предварительным данным, никто не пострадал.На место происшествия вызвали полицейских, но злоумышленник скрылся до их приезда. Сейчас его ищут.
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происшествия, ленинградская область, нападение на детсад в ленинградской области
15:21 09.08.2021 (обновлено: 15:44 09.08.2021)
В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад
Мужчина с ножом напал на частный детский сад в Кудрово в Ленинградской области