https://ria.ru/20210809/benzin-1744981196.html
Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине
Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине - РИА Новости, 09.08.2021
Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине
Цены на бензин растут во всем мире, в том числе и в России. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik дал советы... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T04:12
2021-08-09T04:12
2021-08-09T04:12
бензин
авто
россия
антон шапарин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Цены на бензин растут во всем мире, в том числе и в России. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik дал советы автолюбителям, как сократить расходы на топливо.Мировая экономика постепенно выходит из спада, вызванного пандемией коронавируса, и рост спроса на энергоносители становится устойчивой тенденцией. Вместе со спросом растут цены на бензин и дизельное топливо. Благодаря принятым правительством мерам Россию это коснулось меньше, чем многие другие страны, но тенденция все же ясна.Антон Шапарин считает, что в этих условиях автомобилистам стоит задуматься об отказе от прежних привычек. Тем более что есть проверенные способы сократить расходы на топливо.Установка на автомобиль газового оборудования стоит денег, но позже это окупится, уверен Антон Шапарин.Тем, кто продолжит заправляться бензином, эксперт советует изменить стиль вождения."Резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим – не больше 120 километров в час (при разрешенных 130 – ред.), поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива", – посоветовал эксперт.Езда с превышением разрешенной скорости не только опасна, но и неэффективна в плане времени и расхода топлива."Я много раз замечал, что когда ты едешь (со скоростью) 120, а мимо тебя пролетает человек со скоростью 160, то ты в итоге его обгонишь, поскольку он всегда остановится на заправке", – заключил Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.
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бензин, авто, россия, антон шапарин
Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине
Автоэксперт Шапарин: чтобы сэкономить на бензине, водителям следует отказаться от своих привычек
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Цены на бензин растут во всем мире, в том числе и в России. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин
в интервью радио Sputnik
дал советы автолюбителям, как сократить расходы на топливо.
Мировая экономика постепенно выходит из спада, вызванного пандемией коронавируса, и рост спроса на энергоносители становится устойчивой тенденцией. Вместе со спросом растут цены на бензин и дизельное топливо. Благодаря принятым правительством мерам Россию это коснулось меньше, чем многие другие страны, но тенденция все же ясна.
Антон Шапарин считает, что в этих условиях автомобилистам стоит задуматься об отказе от прежних привычек. Тем более что есть проверенные способы сократить расходы на топливо.
"Первый лайфхак – это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим", – отметил эксперт.
Установка на автомобиль газового оборудования стоит денег, но позже это окупится, уверен Антон Шапарин.
Тем, кто продолжит заправляться бензином, эксперт советует изменить стиль вождения.
"Резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим – не больше 120 километров в час (при разрешенных 130 – ред.), поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива", – посоветовал эксперт.
Езда с превышением разрешенной скорости не только опасна, но и неэффективна в плане времени и расхода топлива.
"Я много раз замечал, что когда ты едешь (со скоростью) 120, а мимо тебя пролетает человек со скоростью 160, то ты в итоге его обгонишь, поскольку он всегда остановится на заправке", – заключил Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.