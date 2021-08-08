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В Коми появится новый природный заказник
В Коми появится новый природный заказник - РИА Новости, 08.08.2021
В Коми появится новый природный заказник
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения в Республике Коми, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:47
2021-08-08T11:47
экология
забайкальский край
ононский район
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
михаил мишустин
республика коми
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения в Республике Коми, сообщает пресс-служба кабмина."Михаил Мишустин также подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озёра" в Республике Коми. Его общая площадь составит более 17 тысяч гектар. Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озёра, а также будет способствовать развитию экологического туризма", - говорится в сообщении.Отмечается, что по этому решению Минприроды поручено до 1 декабря 2022 года направить в Росреестр данные об установлении границ заказника для его постановки на кадастровый учёт.Кроме того, Мишустин подписал постановление об увеличении заповедника "Даурский" в Забайкальском крае на 39 тысяч гектаров."Государственный природный заповедник "Даурский" в Забайкальском крае будет увеличен на 39 тысяч гектар за счёт присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что общая площадь заповедника составит 84 тысячи гектаров. В его границы войдут 11 участков, расположенных в Борзинском и Ононском районах, среди которых долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. Такое решение поможет решить проблему "разобщённости отдельных участков территории заповедника и их малый размер".По данным пресс-службы кабмина, Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 сентября 2022 года отправить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учёт.
https://ria.ru/20210730/uscherb-1743627518.html
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забайкальский край
ононский район
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экология, забайкальский край, ононский район, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), михаил мишустин, республика коми
11:47 08.08.2021
 
В Коми появится новый природный заказник

Мишустин подписал постановление о создании природного заказника "Параськины озера" в Коми

© Фото : Андрей БелавинДевственные леса Коми
Девственные леса Коми - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : Андрей Белавин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения в Республике Коми, сообщает пресс-служба кабмина.
"Михаил Мишустин также подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озёра" в Республике Коми. Его общая площадь составит более 17 тысяч гектар. Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озёра, а также будет способствовать развитию экологического туризма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по этому решению Минприроды поручено до 1 декабря 2022 года направить в Росреестр данные об установлении границ заказника для его постановки на кадастровый учёт.
Кроме того, Мишустин подписал постановление об увеличении заповедника "Даурский" в Забайкальском крае на 39 тысяч гектаров.
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"Государственный природный заповедник "Даурский" в Забайкальском крае будет увеличен на 39 тысяч гектар за счёт присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь заповедника составит 84 тысячи гектаров. В его границы войдут 11 участков, расположенных в Борзинском и Ононском районах, среди которых долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. Такое решение поможет решить проблему "разобщённости отдельных участков территории заповедника и их малый размер".
По данным пресс-службы кабмина, Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 сентября 2022 года отправить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учёт.
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ЭкологияЗабайкальский крайОнонский районМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Михаил МишустинРеспублика Коми
 
 
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