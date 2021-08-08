https://ria.ru/20210808/sobaka-1744937407.html

Полицейская собака помогла задержать насильника в Петербурге

Полицейская собака помогла задержать насильника в Петербурге - РИА Новости, 08.08.2021

Полицейская собака помогла задержать насильника в Петербурге

Полицейская собака по кличке Есения нашла в Выборгском районе Петербурга подозреваемого в изнасиловании женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T15:57

2021-08-08T15:57

2021-08-08T15:57

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

выборгский район

гумвд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Полицейская собака по кличке Есения нашла в Выборгском районе Петербурга подозреваемого в изнасиловании женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В Петербурге полицейская овчарка по кличке Есения вновь отличилась при выполнении служебного задания. Служебная собака безошибочно привела полицейских к подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, вечером 7 августа в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение, что у дома 4 корпус 2 по Выборгской улице неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал женщину в парадной расселенного дома.Потерпевшая была госпитализирована. "Собака уверенно взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома 21 по Большому Сампсоньевскому проспекту. Здесь, во дворе Есения среагировала на двух мужчин, выходивших из парадной. Один из них по приметам был схож с предполагаемым преступником", - сказано в сообщении.Задержаным оказался 43-летний петербуржец, ранее уже судимый за преступления сексуального характера."В ходе проверки была подтверждена причастность задержанного к нападению на женщину. В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия", - отмечается в сообщении.Ранее с помощью овчарки Есении полицейские оперативно нашли потерявшегося в Московском районе подростка.

https://ria.ru/20210428/sobaka-1730272656.html

https://ria.ru/20210802/lozhis-1743642326.html

санкт-петербург

ленинградская область

выборгский район

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, выборгский район, гумвд