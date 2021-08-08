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Украинский истребитель перехватил на границе самолет
Украинский истребитель перехватил на границе самолет - РИА Новости, 08.08.2021
Украинский истребитель перехватил на границе самолет
Истребитель МиГ-29 украинских ВВС перехватил над Карпатскими горами самолет Ан-2, экипаж которого незаконно летел в Румынию, сообщает издание "Думская" со... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T02:56
2021-08-08T02:56
2021-08-08T02:56
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Истребитель МиГ-29 украинских ВВС перехватил над Карпатскими горами самолет Ан-2, экипаж которого незаконно летел в Румынию, сообщает издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.Инцидент произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата борт совершил вынужденную посадку на аэродроме в Коломые.Как утверждается, на борту "кукурузника" находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию.Ранее стало известно, что сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.
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в мире, украина, румыния, миг-29, ан-2, ситуация на украине
Украинский истребитель перехватил на границе самолет
"Думская": украинский МиГ-29 перехватил над Карпатами Ан-2 контрабандистов