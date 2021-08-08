https://ria.ru/20210808/perekhvat-1744884841.html

Украинский истребитель перехватил на границе самолет

Украинский истребитель перехватил на границе самолет - РИА Новости, 08.08.2021

Украинский истребитель перехватил на границе самолет

Истребитель МиГ-29 украинских ВВС перехватил над Карпатскими горами самолет Ан-2, экипаж которого незаконно летел в Румынию, сообщает издание "Думская" со... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T02:56

2021-08-08T02:56

2021-08-08T02:56

в мире

украина

румыния

миг-29

ан-2

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600970296_25:0:3666:2048_1920x0_80_0_0_54decba0af324417ea411c0561b217c2.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Истребитель МиГ-29 украинских ВВС перехватил над Карпатскими горами самолет Ан-2, экипаж которого незаконно летел в Румынию, сообщает издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.Инцидент произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата борт совершил вынужденную посадку на аэродроме в Коломые.Как утверждается, на борту "кукурузника" находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию.Ранее стало известно, что сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

https://ria.ru/20210802/fsb-1743996641.html

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, румыния, миг-29, ан-2, ситуация на украине