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В Свободненском районе Приамурья объявили режим ЧС
В Свободненском районе Приамурья объявили режим ЧС - РИА Новости, 08.08.2021
В Свободненском районе Приамурья объявили режим ЧС
Режим ЧС введен в Свободненском районе Приамурья, где уровень реки Зея превысил отметку "неблагоприятное явление" и, по прогнозам, 10-11 августа может достичь... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T09:38
2021-08-08T09:38
происшествия
свободненский район
амурская область
зея (река)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Свободненском районе Приамурья, где уровень реки Зея превысил отметку "неблагоприятное явление" и, по прогнозам, 10-11 августа может достичь опасной отметки, сообщает правительство региона."В Свободненском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 8 августа уровень воды в реке Зея на гидропосту в селе Малая Сазанка поднялся на 21 см и достиг отметки 919 см. На 19 см превышена отметка "неблагоприятное явление". Прогнозируется увеличение уровня воды 10-11 августа до отметок 950-1050 см. Отметка "опасное явление" будет достигнута, когда уровень воды поднимется до 970 см", - сообщает правительство Амурской области.Отмечается, что вода зашла в села Свободненского района, частично подтоплены шесть приусадебных участков."В селе Бардагон подтоплены два дома, 6 приусадебных участков. Подтоплена дорога на подъезде к селу Заган, проезд здесь в настоящий момент невозможен", - добавляют власти.Всего, по данным правительства Приамурья, 8 августа в регионе паводком подтоплено 183 жилых дома (больше всего в Белогорском городском округе – 67 домов, здесь действует режим ЧС), вода зашла на 1450 приусадебных участков, частично подтоплено 36 участков автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются 25 населенных пунктов. В регионе развернуты три пункта временного размещения (ПВР) для эвакуированного населения и подготовлен 21 ПВР вместимостью до 944 человек на случай ухудшения ситуации.Амурская область за это лето переживает вторую волну паводка, на этот раз вызванную ливневыми дождями. Ущерб от первой волны паводка, по оценке губернатора региона Василия Орлова, составил 6,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210806/mchs-1744745636.html
свободненский район
амурская область
зея (река)
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происшествия, свободненский район, амурская область, зея (река)
09:38 08.08.2021
 
В Свободненском районе Приамурья объявили режим ЧС

В Свободненском районе Приамурья объявили режим ЧС из-за паводка

© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Свободненском районе Приамурья, где уровень реки Зея превысил отметку "неблагоприятное явление" и, по прогнозам, 10-11 августа может достичь опасной отметки, сообщает правительство региона.
"В Свободненском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 8 августа уровень воды в реке Зея на гидропосту в селе Малая Сазанка поднялся на 21 см и достиг отметки 919 см. На 19 см превышена отметка "неблагоприятное явление". Прогнозируется увеличение уровня воды 10-11 августа до отметок 950-1050 см. Отметка "опасное явление" будет достигнута, когда уровень воды поднимется до 970 см", - сообщает правительство Амурской области.
Отмечается, что вода зашла в села Свободненского района, частично подтоплены шесть приусадебных участков.
"В селе Бардагон подтоплены два дома, 6 приусадебных участков. Подтоплена дорога на подъезде к селу Заган, проезд здесь в настоящий момент невозможен", - добавляют власти.
Всего, по данным правительства Приамурья, 8 августа в регионе паводком подтоплено 183 жилых дома (больше всего в Белогорском городском округе – 67 домов, здесь действует режим ЧС), вода зашла на 1450 приусадебных участков, частично подтоплено 36 участков автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются 25 населенных пунктов. В регионе развернуты три пункта временного размещения (ПВР) для эвакуированного населения и подготовлен 21 ПВР вместимостью до 944 человек на случай ухудшения ситуации.
Амурская область за это лето переживает вторую волну паводка, на этот раз вызванную ливневыми дождями. Ущерб от первой волны паводка, по оценке губернатора региона Василия Орлова, составил 6,3 миллиарда рублей.
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6 августа, 18:13
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ПроисшествияСвободненский районАмурская областьЗея (река)
 
 
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