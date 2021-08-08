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Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда
Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда - РИА Новости, 08.08.2021
Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:45
2021-08-08T18:09
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
анна кузнецова
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.Ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео с ребёнком, запертым в больничной палате. Жители Волгограда, распространившие видео, пожаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь."Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.Кузнецова также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи, ребенка и маму в Волгоградской больнице навестят и выяснят, какая помощь им нужна, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начали в СК. По данным СУСК РФ по Волгоградской области, предварительно установлено, что 2-летнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.
https://ria.ru/20210722/volgograd-1742371517.html
волгоград
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда
Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), анна кузнецова
17:45 08.08.2021 (обновлено: 18:09 08.08.2021)
 
Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда

Омбудсмен Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
Ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео с ребёнком, запертым в больничной палате. Жители Волгограда, распространившие видео, пожаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь.
"Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Кузнецова также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи, ребенка и маму в Волгоградской больнице навестят и выяснят, какая помощь им нужна, добавили в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 13:55
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка
Ранее сообщалось, что свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начали в СК. По данным СУСК РФ по Волгоградской области, предварительно установлено, что 2-летнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.
 
ПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)Анна Кузнецова
 
 
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