17:45 08.08.2021 (обновлено: 18:09 08.08.2021)
Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда
Омбудсмен Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
Ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео с ребёнком, запертым в больничной палате. Жители Волгограда, распространившие видео, пожаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь.
"Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Кузнецова также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи, ребенка и маму в Волгоградской больнице навестят и выяснят, какая помощь им нужна, добавили в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начали в СК. По данным СУСК РФ по Волгоградской области, предварительно установлено, что 2-летнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.