https://ria.ru/20210808/kuznetsova-1744947444.html

Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда

Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда - РИА Новости, 08.08.2021

Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком из видео в больнице Волгограда

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T17:45

2021-08-08T17:45

2021-08-08T18:09

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

анна кузнецова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124600_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_b1f277c907f0a1b2f9defcedae1a7d1c.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.Ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео с ребёнком, запертым в больничной палате. Жители Волгограда, распространившие видео, пожаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь."Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.Кузнецова также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи, ребенка и маму в Волгоградской больнице навестят и выяснят, какая помощь им нужна, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начали в СК. По данным СУСК РФ по Волгоградской области, предварительно установлено, что 2-летнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.

https://ria.ru/20210722/volgograd-1742371517.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда Запертый в палате малыш возит по полу грязную простынь. Кадры из больницы Волгограда 2021-08-08T17:45 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), анна кузнецова