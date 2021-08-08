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ВЦИОМ рассказал, когда интернет победил телевидение
ВЦИОМ рассказал, когда интернет победил телевидение - РИА Новости, 08.08.2021
ВЦИОМ рассказал, когда интернет победил телевидение
Интернет стал основным источником информации, опередив телевидение, еще в 2020 году, рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T19:25
2021-08-08T19:26
общество
технологии
санкт-петербург
москва
вциом
форум "территория смыслов"
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Интернет стал основным источником информации, опередив телевидение, еще в 2020 году, рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов."Мы проводили масштабное исследование в этом направлении в 2020 году. По результатам исследования стало ясно, что в среднем телевидение как главный источник информации использует 38% опрошенных. На втором месте оказался интернет - 23%. В этот пункт вошли новостные, аналитические и официальные сайты. На третьем месте - социальные сети и блоги, так важную информацию получают 20% респондентов. Таким образом, расклад в пользу интернета - 38% против 43%", - рассказал Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов".Как отметил Абрамов, телевидение как основной источник информации воспринимают представители старшего поколения. Наибольший процент в возрастной категории от 60 и старше - 67%. Аналогичного мнения придерживается лишь 6% молодых людей от 18 до 24 лет."Что касается газет, то их популярность в качестве источника информации балансирует на грани статистической погрешности - 2%. Погрешность наших исследований находится в районе 2,5%. Отдельно отметил бы успехи радио в крупных городах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге за счет автомобилистов процент тех, кто получает информацию благодаря радио, составляет 10%", - добавил Абрамов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/1738178460.html
https://ria.ru/20201225/telekanaly-1590857702.html
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общество, технологии, санкт-петербург, москва, вциом, форум "территория смыслов"
19:25 08.08.2021 (обновлено: 19:26 08.08.2021)
 
ВЦИОМ рассказал, когда интернет победил телевидение

Гендиректор Фонда ВЦИОМ Абрамов: интернет стал основным источником информации еще в 2020 год

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Fotolia / undrey
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Интернет стал основным источником информации, опередив телевидение, еще в 2020 году, рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
"Мы проводили масштабное исследование в этом направлении в 2020 году. По результатам исследования стало ясно, что в среднем телевидение как главный источник информации использует 38% опрошенных. На втором месте оказался интернет - 23%. В этот пункт вошли новостные, аналитические и официальные сайты. На третьем месте - социальные сети и блоги, так важную информацию получают 20% респондентов. Таким образом, расклад в пользу интернета - 38% против 43%", - рассказал Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов".
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Как отметил Абрамов, телевидение как основной источник информации воспринимают представители старшего поколения. Наибольший процент в возрастной категории от 60 и старше - 67%. Аналогичного мнения придерживается лишь 6% молодых людей от 18 до 24 лет.
"Что касается газет, то их популярность в качестве источника информации балансирует на грани статистической погрешности - 2%. Погрешность наших исследований находится в районе 2,5%. Отдельно отметил бы успехи радио в крупных городах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге за счет автомобилистов процент тех, кто получает информацию благодаря радио, составляет 10%", - добавил Абрамов.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 09:05
Назван лидер по аудитории среди российских телеканалов в 2020 году
 
ОбществоТехнологииСанкт-ПетербургМоскваВЦИОМФорум "Территория смыслов"
 
 
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