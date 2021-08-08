https://ria.ru/20210808/internet-1744954477.html

ВЦИОМ рассказал, когда интернет победил телевидение

ВЦИОМ рассказал, когда интернет победил телевидение - РИА Новости, 08.08.2021

ВЦИОМ рассказал, когда интернет победил телевидение

Интернет стал основным источником информации, опередив телевидение, еще в 2020 году, рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T19:25

2021-08-08T19:25

2021-08-08T19:26

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москва

вциом

форум "территория смыслов"

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Интернет стал основным источником информации, опередив телевидение, еще в 2020 году, рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов."Мы проводили масштабное исследование в этом направлении в 2020 году. По результатам исследования стало ясно, что в среднем телевидение как главный источник информации использует 38% опрошенных. На втором месте оказался интернет - 23%. В этот пункт вошли новостные, аналитические и официальные сайты. На третьем месте - социальные сети и блоги, так важную информацию получают 20% респондентов. Таким образом, расклад в пользу интернета - 38% против 43%", - рассказал Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов".Как отметил Абрамов, телевидение как основной источник информации воспринимают представители старшего поколения. Наибольший процент в возрастной категории от 60 и старше - 67%. Аналогичного мнения придерживается лишь 6% молодых людей от 18 до 24 лет."Что касается газет, то их популярность в качестве источника информации балансирует на грани статистической погрешности - 2%. Погрешность наших исследований находится в районе 2,5%. Отдельно отметил бы успехи радио в крупных городах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге за счет автомобилистов процент тех, кто получает информацию благодаря радио, составляет 10%", - добавил Абрамов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/1738178460.html

https://ria.ru/20201225/telekanaly-1590857702.html

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общество, технологии, санкт-петербург, москва, вциом, форум "территория смыслов"