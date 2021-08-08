https://ria.ru/20210808/infektsiya-1744927223.html

РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер

РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер - РИА Новости, 08.08.2021

РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер

РЖД проведет собственное расследование причин вспышки кишечной инфекции среди детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер. В частности, будет проверено качество... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T14:15

2021-08-08T14:15

2021-08-08T14:15

происшествия

дети

краснодарский край

мурманск

ржд

федеральная пассажирская компания

здоровье - общество

северо-кавказская железная дорога

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. РЖД проведет собственное расследование причин вспышки кишечной инфекции среди детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер. В частности, будет проверено качество услуг в вагоне-ресторане, говорится в сообщении холдинга."Холдинг "РЖД" проводит собственное расследование причин госпитализации детей, которые следовали поездом №225/226 Мурманск – Адлер и были госпитализированы в связи с подозрением на инфекционное заболевание в больницы Краснодарского края. В частности, проводим проверку качества оказания услуг в вагоне-ресторане", - отмечается в сообщении.В РЖД уточнили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания "НТС" на правах договора аренды с "Федеральной пассажирской компанией".Также в холдинге отметили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно."Ситуация находится под контролем руководства ОАО "РЖД". Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха", - добавили в РЖД.В субботу Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 детей, ехавших в поезде Мурманск – Адлер, госпитализированы по пути следования в Белореченске и Апшеронске Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию. Позднее в РЖД уточнили, что по приезде еще 36 детей были направлены в инфекционное отделение городской клинической больницы Туапсе. Остальные дети доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".В Роспотребнадзере позднее завили, что причиной вспышки заболевания среди детей стал норовирус второго типа.

https://ria.ru/20210808/norovirus-1744889905.html

https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html

краснодарский край

мурманск

адлер

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происшествия, дети, краснодарский край, мурманск, ржд, федеральная пассажирская компания, здоровье - общество, северо-кавказская железная дорога, адлер