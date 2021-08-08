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РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер
РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер - РИА Новости, 08.08.2021
РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер
РЖД проведет собственное расследование причин вспышки кишечной инфекции среди детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер. В частности, будет проверено качество... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T14:15
2021-08-08T14:15
происшествия
дети
краснодарский край
мурманск
ржд
федеральная пассажирская компания
здоровье - общество
северо-кавказская железная дорога
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. РЖД проведет собственное расследование причин вспышки кишечной инфекции среди детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер. В частности, будет проверено качество услуг в вагоне-ресторане, говорится в сообщении холдинга."Холдинг "РЖД" проводит собственное расследование причин госпитализации детей, которые следовали поездом №225/226 Мурманск – Адлер и были госпитализированы в связи с подозрением на инфекционное заболевание в больницы Краснодарского края. В частности, проводим проверку качества оказания услуг в вагоне-ресторане", - отмечается в сообщении.В РЖД уточнили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания "НТС" на правах договора аренды с "Федеральной пассажирской компанией".Также в холдинге отметили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно."Ситуация находится под контролем руководства ОАО "РЖД". Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха", - добавили в РЖД.В субботу Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 детей, ехавших в поезде Мурманск – Адлер, госпитализированы по пути следования в Белореченске и Апшеронске Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию. Позднее в РЖД уточнили, что по приезде еще 36 детей были направлены в инфекционное отделение городской клинической больницы Туапсе. Остальные дети доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".В Роспотребнадзере позднее завили, что причиной вспышки заболевания среди детей стал норовирус второго типа.
https://ria.ru/20210808/norovirus-1744889905.html
https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html
краснодарский край
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происшествия, дети, краснодарский край, мурманск, ржд, федеральная пассажирская компания, здоровье - общество, северо-кавказская железная дорога, адлер
14:15 08.08.2021
 
РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер

РЖД проведет собственное расследование причин инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
Пассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. РЖД проведет собственное расследование причин вспышки кишечной инфекции среди детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер. В частности, будет проверено качество услуг в вагоне-ресторане, говорится в сообщении холдинга.
"Холдинг "РЖД" проводит собственное расследование причин госпитализации детей, которые следовали поездом №225/226 МурманскАдлер и были госпитализированы в связи с подозрением на инфекционное заболевание в больницы Краснодарского края. В частности, проводим проверку качества оказания услуг в вагоне-ресторане", - отмечается в сообщении.
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Причиной госпитализации детей из поезда на Кубани стал норовирус
В РЖД уточнили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания "НТС" на правах договора аренды с "Федеральной пассажирской компанией".
Также в холдинге отметили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно.
"Ситуация находится под контролем руководства ОАО "РЖД". Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха", - добавили в РЖД.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 23:02
Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми
В субботу Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 детей, ехавших в поезде Мурманск – Адлер, госпитализированы по пути следования в Белореченске и Апшеронске Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию. Позднее в РЖД уточнили, что по приезде еще 36 детей были направлены в инфекционное отделение городской клинической больницы Туапсе. Остальные дети доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".
В Роспотребнадзере позднее завили, что причиной вспышки заболевания среди детей стал норовирус второго типа.
 
ПроисшествияДетиКраснодарский крайМурманскРЖДФедеральная пассажирская компанияЗдоровье - ОбществоСеверо-Кавказская железная дорогаАдлер
 
 
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