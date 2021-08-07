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Глава МЧС Зиничев прибыл на Дальний Восток
Глава МЧС Зиничев прибыл на Дальний Восток - РИА Новости, 07.08.2021
Глава МЧС Зиничев прибыл на Дальний Восток
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в Амурской области достаточно сил и средств для борьбы с паводком, но при необходимости региону окажут дополнительную... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T08:17
2021-08-07T08:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальний восток
евгений зиничев
амурская область
благовещенск
амур (река)
зея (река)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в Амурской области достаточно сил и средств для борьбы с паводком, но при необходимости региону окажут дополнительную помощь, сообщает ведомство.Зиничев совершает рабочую поездку в регионы Дальнего Востока, где сейчас складывается сложная паводковая обстановка. Амурская область переживает вторую волну паводка, вызванную на этот раз проливными дождями. Ущерб от первой волны паводка, по данным губернатора региона Василия Орлова, составила 6,3 миллиарда рублей."Работа организована заблаговременно, это дает запас времени для проведения мероприятий по защите населенных пунктов и эвакуации людей до прихода воды. Амурская область за последние годы переживает уже не первый паводок, накоплен большой опыт работы и по проведению превентивных мероприятий, и по ликвидации последствий. Сил и средств в настоящее время достаточно. Но если будет необходимость в дополнительных силах, помощь непременно окажем", - приводятся в сообщении слова Зиничева.По данным МЧС, паводки проходят на реках Амур, Зея, Селемджа, Томь, Завитая. На сегодняшний день в 29 населенных пунктах региона остаются подтопленными 105 жилых домов, 1309 приусадебных участков, один низководный мост и 32 участка автомобильных дорог. Кроме того, ограничено движение на 1255 км автодороги федерального значения Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе. При осложнении обстановки возможно подтопление более 4 тысяч жилых домов и 5,4 тысячи приусадебных участков в 67 населенных пунктах, а также 30 участков автодорог. Всего к ликвидации последствий паводка привлечена группировка РСЧС - 732 человека и 244 единицы техники.В ходе рабочей поездки Зиничев облетел подтопленные Белогорский и Благовещенский районы Амурской области, провел координационное совещание с губернатором Василием Орловым и начальником областного ГУ МЧС Игорем Смирновым, обсудив вопросы по осуществлению мер по минимизации последствий паводка.Как информирует ведомство, в регионе продолжаются мероприятия, направленные на защиту населенных пунктов. В частности, идет эвакуация жителей, решаются вопросы с безопасностью домашних животных. В области развернуты три пункта временного размещения для населения, в них проживают 52 человека, включая 26 детей, еще 19 пунктов готовы к развертыванию. Также в Благовещенске действует пункт длительного поселения.
https://ria.ru/20210806/priamure-1744614490.html
дальний восток
амурская область
благовещенск
амур (река)
зея (река)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальний восток, евгений зиничев, амурская область, благовещенск, амур (река), зея (река)
08:17 07.08.2021 (обновлено: 08:51 07.08.2021)
 
Глава МЧС Зиничев прибыл на Дальний Восток

Глава МЧС Зиничев начал рабочую поездку на Дальний Восток

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕвгений Зиничев во время облета президентом РФ Владимиром Путиным на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области
Евгений Зиничев во время облета президентом РФ Владимиром Путиным на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в Амурской области достаточно сил и средств для борьбы с паводком, но при необходимости региону окажут дополнительную помощь, сообщает ведомство.
Зиничев совершает рабочую поездку в регионы Дальнего Востока, где сейчас складывается сложная паводковая обстановка. Амурская область переживает вторую волну паводка, вызванную на этот раз проливными дождями. Ущерб от первой волны паводка, по данным губернатора региона Василия Орлова, составила 6,3 миллиарда рублей.
"Работа организована заблаговременно, это дает запас времени для проведения мероприятий по защите населенных пунктов и эвакуации людей до прихода воды. Амурская область за последние годы переживает уже не первый паводок, накоплен большой опыт работы и по проведению превентивных мероприятий, и по ликвидации последствий. Сил и средств в настоящее время достаточно. Но если будет необходимость в дополнительных силах, помощь непременно окажем", - приводятся в сообщении слова Зиничева.
По данным МЧС, паводки проходят на реках Амур, Зея, Селемджа, Томь, Завитая. На сегодняшний день в 29 населенных пунктах региона остаются подтопленными 105 жилых домов, 1309 приусадебных участков, один низководный мост и 32 участка автомобильных дорог. Кроме того, ограничено движение на 1255 км автодороги федерального значения Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе. При осложнении обстановки возможно подтопление более 4 тысяч жилых домов и 5,4 тысячи приусадебных участков в 67 населенных пунктах, а также 30 участков автодорог. Всего к ликвидации последствий паводка привлечена группировка РСЧС - 732 человека и 244 единицы техники.
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В ходе рабочей поездки Зиничев облетел подтопленные Белогорский и Благовещенский районы Амурской области, провел координационное совещание с губернатором Василием Орловым и начальником областного ГУ МЧС Игорем Смирновым, обсудив вопросы по осуществлению мер по минимизации последствий паводка.
Как информирует ведомство, в регионе продолжаются мероприятия, направленные на защиту населенных пунктов. В частности, идет эвакуация жителей, решаются вопросы с безопасностью домашних животных. В области развернуты три пункта временного размещения для населения, в них проживают 52 человека, включая 26 детей, еще 19 пунктов готовы к развертыванию. Также в Благовещенске действует пункт длительного поселения.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальний ВостокЕвгений ЗиничевАмурская областьБлаговещенскАмур (река)Зея (река)
 
 
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