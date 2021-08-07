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Мишустин поручил ускорить процедуру выплат пострадавшим от паводков
Мишустин поручил ускорить процедуру выплат пострадавшим от паводков - РИА Новости, 07.08.2021
Мишустин поручил ускорить процедуру выплат пострадавшим от паводков
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил губернаторам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области ускорить... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:16
2021-08-07T11:16
2021-08-07T12:33
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
михаил мишустин
республика бурятия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил губернаторам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области ускорить процесс выплат жителям, пострадавшим в результате паводка.Главы этих регионов должны лично проконтролировать ситуацию. Срок выполнения задачи — до 1 октября.К этому времени ведомства доложат кабмину об объемах финансовой помощи.Кроме того, Мишустин дал задание властям пострадавших от ЧС регионов до 1 сентября проработать финансирование строительства гидротехнических сооружений на ближайшие годы. Премьер также обратил внимание на необходимость создания постоянно действующих оперативных штабов при комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вдобавок до 1 ноября МЧС при участии местных властей обеспечит поставки ГСМ и авиатоплива для регионов Дальнего Востока.По данным спасателей, паводки проходят на реках Амур, Зея, Селемджа, Томь, Завитая. Сейчас в 29 населенных пунктах региона остаются подтопленными 105 жилых домов, 1309 приусадебных участков, один низководный мост и 32 участка автомобильных дорог. Также ограничено движение на 1255-м километре автодороги федерального значения Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе. При ухудшении обстановки возможно подтопление более четырех тысяч жилых домов и 5,4 тысячи приусадебных участков в 67 населенных пунктах. Всего к ликвидации последствий паводка привлекли более 700 человек.
https://ria.ru/20210807/zinichev-1744795688.html
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амурская область
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амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, республика бурятия
11:16 07.08.2021 (обновлено: 12:33 07.08.2021)
Мишустин поручил ускорить процедуру выплат пострадавшим от паводков
Премьер-министр Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке