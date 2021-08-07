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На Украине сделали рекордное число прививок от коронавируса за сутки
На Украине сделали рекордное число прививок от коронавируса за сутки - РИА Новости, 07.08.2021
На Украине сделали рекордное число прививок от коронавируса за сутки
Более 170 тысяч прививок от COVID-19 сделали на Украине за минувшие сутки, получили по две дозы и завершили иммунизацию 2 353 218 человек, сообщила в субботу... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T09:47
2021-08-07T09:47
2021-08-07T09:47
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КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Более 170 тысяч прививок от COVID-19 сделали на Украине за минувшие сутки, получили по две дозы и завершили иммунизацию 2 353 218 человек, сообщила в субботу пресс-служба украинского минздрава."Новый рекорд прививок в сутки! 170 602 человека вакцинированы против COVID-19 6 августа 2021 года. С начала прививочной кампании привиты 4 055 092 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек", - говорится в сообщении в Facebook минздрава.Отмечается, что за минувшие сутки на Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы - 534 человека, летальных исходов – 20, выздоровели - 1393 человека.Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.За все время пандемии на Украине заболели 2 258 532 человека, выздоровели – 2 190 686 человек, летальных исходов - 53 085.
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в мире, украина, киев, херсонская область , харьковская область, одесская область, днепропетровская область, коронавирус covid-19
На Украине сделали рекордное число прививок от коронавируса за сутки
Минздрав Украины: в стране вакцинировали более 170 тысяч человек за сутки