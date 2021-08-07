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Хорошие новости
https://ria.ru/20210807/tyuleni-1744819849.html
В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации
В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации - РИА Новости, 07.08.2021
В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации
Трех последних тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сезон закончен, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T13:09
2021-08-07T13:09
хорошие новости
тюлень
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Трех последних тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сезон закончен, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Facebook."Выпустили последних трех тюленей. Валера, Николя, Терней Николаевич - безопасного вам моря и долгой жизни... Мне пока не верится, что нынешний тюлений сезон кончился", - написала Белоиван, добавив, что он был в своем роде уникальный, иногда грустный, но, в основном, "счастливый"."Это был небольшой подвиг Геракла, граничащий с чудом - месяц температура выше плюс 30, а в вольере и вода в бассейнах не больше плюс 16 (что является комфортной температурой для млекопитающих - ред.)" - рассказала она.Белоиван отметила, что инфраструктуру центра планируется адаптировать к высоким температурам, поскольку климат меняется и нынешнее лето вряд ли станет исключением. "Оба сухих вольера и частично бассейны нужно накрывать навесами и огораживать стенами с трех сторон, в каждой стене проем - для организации сквозняка. Внутрь на стены - вентиляторы-промки. Это помимо искусственного тумана", - написала она.Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
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РИА Новости
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60
тюлень, приморский край
13:09 07.08.2021
 
В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации

В Приморье у острова Желтухина выпустили еще трех тюленей после реабилитации

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в Приморском крае
Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Трех последних тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сезон закончен, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Facebook.
"Выпустили последних трех тюленей. Валера, Николя, Терней Николаевич - безопасного вам моря и долгой жизни... Мне пока не верится, что нынешний тюлений сезон кончился", - написала Белоиван, добавив, что он был в своем роде уникальный, иногда грустный, но, в основном, "счастливый".
"Это был небольшой подвиг Геракла, граничащий с чудом - месяц температура выше плюс 30, а в вольере и вода в бассейнах не больше плюс 16 (что является комфортной температурой для млекопитающих - ред.)" - рассказала она.
Белоиван отметила, что инфраструктуру центра планируется адаптировать к высоким температурам, поскольку климат меняется и нынешнее лето вряд ли станет исключением. "Оба сухих вольера и частично бассейны нужно накрывать навесами и огораживать стенами с трех сторон, в каждой стене проем - для организации сквозняка. Внутрь на стены - вентиляторы-промки. Это помимо искусственного тумана", - написала она.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
1 из 12

Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
2 из 12

Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
3 из 12

Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

После реабилитации тюленей выпускают в море.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
4 из 12

После реабилитации тюленей выпускают в море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
5 из 12

Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
6 из 12

Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
7 из 12

Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
8 из 12

Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
9 из 12

У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Но таких малышей еще можно спасти.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
10 из 12

Но таких малышей еще можно спасти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На помощь приходят специалисты центра "Тюлень".

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
11 из 12

На помощь приходят специалисты центра "Тюлень".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
12 из 12

Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 12

После реабилитации тюленей выпускают в море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 12

У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Но таких малышей еще можно спасти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 12

На помощь приходят специалисты центра "Тюлень".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
 
Хорошие новостиТюленьПриморский край
 
 
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