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В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации

В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации - РИА Новости, 07.08.2021

В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации

Трех последних тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сезон закончен, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T13:09

2021-08-07T13:09

2021-08-07T13:09

хорошие новости

тюлень

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Трех последних тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сезон закончен, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Facebook."Выпустили последних трех тюленей. Валера, Николя, Терней Николаевич - безопасного вам моря и долгой жизни... Мне пока не верится, что нынешний тюлений сезон кончился", - написала Белоиван, добавив, что он был в своем роде уникальный, иногда грустный, но, в основном, "счастливый"."Это был небольшой подвиг Геракла, граничащий с чудом - месяц температура выше плюс 30, а в вольере и вода в бассейнах не больше плюс 16 (что является комфортной температурой для млекопитающих - ред.)" - рассказала она.Белоиван отметила, что инфраструктуру центра планируется адаптировать к высоким температурам, поскольку климат меняется и нынешнее лето вряд ли станет исключением. "Оба сухих вольера и частично бассейны нужно накрывать навесами и огораживать стенами с трех сторон, в каждой стене проем - для организации сквозняка. Внутрь на стены - вентиляторы-промки. Это помимо искусственного тумана", - написала она.Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюлень, приморский край