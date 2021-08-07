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В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации
В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации - РИА Новости, 07.08.2021
В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации
Трех последних тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сезон закончен, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T13:09
2021-08-07T13:09
2021-08-07T13:09
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тюлень
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Трех последних тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сезон закончен, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Facebook."Выпустили последних трех тюленей. Валера, Николя, Терней Николаевич - безопасного вам моря и долгой жизни... Мне пока не верится, что нынешний тюлений сезон кончился", - написала Белоиван, добавив, что он был в своем роде уникальный, иногда грустный, но, в основном, "счастливый"."Это был небольшой подвиг Геракла, граничащий с чудом - месяц температура выше плюс 30, а в вольере и вода в бассейнах не больше плюс 16 (что является комфортной температурой для млекопитающих - ред.)" - рассказала она.Белоиван отметила, что инфраструктуру центра планируется адаптировать к высоким температурам, поскольку климат меняется и нынешнее лето вряд ли станет исключением. "Оба сухих вольера и частично бассейны нужно накрывать навесами и огораживать стенами с трех сторон, в каждой стене проем - для организации сквозняка. Внутрь на стены - вентиляторы-промки. Это помимо искусственного тумана", - написала она.Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
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тюлень, приморский край
В Приморье выпустили еще трех тюленей после реабилитации
В Приморье у острова Желтухина выпустили еще трех тюленей после реабилитации
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости.
Трех последних тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сезон закончен, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Facebook
.
"Выпустили последних трех тюленей. Валера, Николя, Терней Николаевич - безопасного вам моря и долгой жизни... Мне пока не верится, что нынешний тюлений сезон кончился", - написала Белоиван, добавив, что он был в своем роде уникальный, иногда грустный, но, в основном, "счастливый".
"Это был небольшой подвиг Геракла, граничащий с чудом - месяц температура выше плюс 30, а в вольере и вода в бассейнах не больше плюс 16 (что является комфортной температурой для млекопитающих - ред.)" - рассказала она.
Белоиван отметила, что инфраструктуру центра планируется адаптировать к высоким температурам, поскольку климат меняется и нынешнее лето вряд ли станет исключением. "Оба сухих вольера и частично бассейны нужно накрывать навесами и огораживать стенами с трех сторон, в каждой стене проем - для организации сквозняка. Внутрь на стены - вентиляторы-промки. Это помимо искусственного тумана", - написала она.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края
. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье
1 из 12
Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.
2 из 12
Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.
3 из 12
Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.
4 из 12
После реабилитации тюленей выпускают в море.
5 из 12
Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.
6 из 12
Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.
7 из 12
Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.
8 из 12
Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.
9 из 12
У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.
10 из 12
Но таких малышей еще можно спасти.
11 из 12
На помощь приходят специалисты центра "Тюлень".
12 из 12
Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.
1 из 12
Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.
2 из 12
Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.
3 из 12
Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.
4 из 12
После реабилитации тюленей выпускают в море.
5 из 12
Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.
6 из 12
Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.
7 из 12
Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.
8 из 12
Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.
9 из 12
У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.
10 из 12
Но таких малышей еще можно спасти.
11 из 12
На помощь приходят специалисты центра "Тюлень".
12 из 12
Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.