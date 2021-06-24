https://ria.ru/20210624/tyuleni-1738293231.html

Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье

Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье - РИА Новости, 24.06.2021

Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье

В Приморском крае на днях шесть тюленят выпустили в море после реабилитации. Как люди спасают щенков ларги, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:03

2021-06-24T16:03

2021-06-24T17:57

дикие животные

приморский край

тюлень

фото

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В Приморском крае на днях шесть тюленят выпустили в море после реабилитации. Как люди спасают щенков ларги, смотрите в фотоленте Ria.ru.

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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