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Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье
Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье - РИА Новости, 24.06.2021
Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье
В Приморском крае на днях шесть тюленят выпустили в море после реабилитации. Как люди спасают щенков ларги, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.06.2021
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дикие животные
приморский край
тюлень
фото
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В Приморском крае на днях шесть тюленят выпустили в море после реабилитации. Как люди спасают щенков ларги, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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дикие животные, приморский край, тюлень, фото, фото

Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье

16:03 24.06.2021 (обновлено: 17:57 24.06.2021)
 
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В Приморском крае на днях шесть тюленят выпустили в море после реабилитации. Как люди спасают щенков ларги, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
1 из 12

Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
2 из 12

Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
3 из 12

Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

После реабилитации тюленей выпускают в море.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
4 из 12

После реабилитации тюленей выпускают в море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
5 из 12

Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
6 из 12

Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
7 из 12

Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
8 из 12

Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
9 из 12

У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Но таких малышей еще можно спасти.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
10 из 12

Но таких малышей еще можно спасти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На помощь приходят специалисты центра "Тюлень".

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
11 из 12

На помощь приходят специалисты центра "Тюлень".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.

Центр реабилитации морских млекопитающих Тюлень в Приморском крае
12 из 12

Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
 
Дикие животныеПриморский крайТюленьФото
 
 
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