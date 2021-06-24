Если попал в беду: реабилитация тюленей в Приморье
Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.
Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" работает в поселке Тавричанка с 2007 года.
Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.
Центр создали писательница и журналистка Лора Белоиван и ее муж Павел Чопенко.
Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.
Здесь выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг и найденных детенышей.
После реабилитации тюленей выпускают в море.
Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.
Ветеринарный врач Павел Чопенко переносит детеныша тюленя-ларги в бассейн нового комплекса реабилитационного центра.
Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.
Каждый год команда "Тюленя" спасает от гибели десятки зверей.
Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.
Весной на побережьях Приморья можно увидеть осиротевших щенков тюленя ларги.
Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.
Многие тюленята гибнут, если они слишком рано остались без мамы.
У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.
У детенышей еще нет необходимого для выживания запаса жира, они обречены на гибель.
Но таких малышей еще можно спасти.
На помощь приходят специалисты центра "Тюлень".
Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.
Они выкармливают и лечат попавших в беду тюленят.