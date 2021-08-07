https://ria.ru/20210807/telefon-1744796636.html

Эксперт рассказал, когда нужно менять телефон

Эксперт рассказал, когда нужно менять телефон - РИА Новости, 07.08.2021

Эксперт рассказал, когда нужно менять телефон

Задуматься о замене телефона следует, если, например, человек меняет образ жизни или переходит с офисной работы на удаленку, а также в тех случаях, когда... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T08:34

2021-08-07T08:34

2021-08-07T15:25

технологии

билайн

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Задуматься о замене телефона следует, если, например, человек меняет образ жизни или переходит с офисной работы на удаленку, а также в тех случаях, когда устройство не поддерживает необходимые более качественные услуги связи, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин."Если вы городской житель и переезжаете жить в сельскую местность или туда, где море, солнце и песок, не сомневайтесь: ваш аппарат столкнется с новым уровнем воздействия враждебных факторов в виде воды, грязи, пыли, песка, соли. И не факт, что он к ним готов. Нужно выбирать аппарат с высоким уровнем грязе-пыле-водозащиты и с более низкой стоимостью. Зачем рисковать?" — отметил эксперт.Если человек переходит на удаленную работу, то его девайс, указывает Верещагин, "должен быть готов выдержать серьезный экзамен в виде многочасовых голосовых сессий в различных коммуникационных приложениях, которые, быть может, до этого ему и не снились". В этом случае повышаются требования к емкости аккумулятора и способности аппарата обрабатывать стриминговые аудио- и видеосервисы.При работе в сложных условиях, "где смартфон сильно уязвим и долго не протянет", собеседник агентства рекомендует обратить внимание на кнопочный телефон, "обладающий на порядок лучшей живучестью, но при этом низкой ценой, "длинным" аккумулятором и, конечно же, фонариком".Также подумать о смене мобильного устройства следует, если его эксплуатационные характеристики заметно ухудшились или перестали вас устраивать. Например, если телефон не поддерживает аксессуары, которые нужны пользователю для жизни или слежения за здоровьем, вроде аудиогарнитуры или фитнес-браслета, или сервисы лучшего качества, которые предлагает оператор."Яркий пример — технологии VoLTE и VoWiFi, фактически расширяющие покрытие голосовой связи там, где оно было нестабильно или совсем отсутствовало", — поясняет Верещагин.Есть еще несколько признаков того, что телефон, возможно, пора сменить: если устройство создает дискомфорт — от экрана сильно устают глаза, не устраивает качество звука и настройки не помогают; если аппарат сломался и непригоден к ремонту; а также если он просто надоел. "Я убежден, что средство длительной коммуникации должно приносить удовольствие от общения и в целом эксплуатации как владельцу, так и собеседникам", — заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/telefon-1744058833.html

https://ria.ru/20210731/smartfon-1743716700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, билайн, россия