Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
Источники рассказали, что следующий пуск с космодрома Восточный планируется в середине октября
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Очередной старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный намечается в середине октября с 36 британскими спутниками связи OneWeb, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Следующей с Восточного должна полететь ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb. Пуск ожидается 14 октября", - сказал собеседник агентства.
Другой источник подтвердил данную информацию.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие Роскосмоса) сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как рассказывали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в декабре.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Космодром Восточный начал работу с 2016 года. За это время с него осуществлено десять пусков, в том числе один аварийный в 2017 году.