https://ria.ru/20210807/pusk-1744787689.html

Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный

Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный - РИА Новости, 07.08.2021

Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный

Очередной старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный намечается в середине октября с 36 британскими спутниками связи OneWeb, сообщили РИА Новости два РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T03:05

2021-08-07T03:05

2021-08-07T03:05

байконур (город)

союз

космос - риа наука

восточный (космодром)

arianespace

земля

oneweb

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Очередной старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный намечается в середине октября с 36 британскими спутниками связи OneWeb, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Другой источник подтвердил данную информацию.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие Роскосмоса) сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как рассказывали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в декабре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.Космодром Восточный начал работу с 2016 года. За это время с него осуществлено десять пусков, в том числе один аварийный в 2017 году.

https://ria.ru/20210806/soyuz-1744601593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), союз, космос - риа наука, восточный (космодром), arianespace, земля, oneweb