https://ria.ru/20210807/prank-1744786242.html

Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ

Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ - РИА Новости, 07.08.2021

Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ

Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд резко раскритиковал министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли известные... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T02:17

2021-08-07T02:17

2021-08-07T02:36

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москва

швеция

мид швеции

евросоюз

фонд борьбы с коррупцией

алексей столяров (лексус)

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Журналист обвинил главу МИД Швеции в "тупости" из-за слов о России

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд резко раскритиковал министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).Ранее они поговорили с политиком от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Пранкеры обратились к Линде с просьбой о финансировании их организации ФБК*, в частности, "для нового расследования в отношении российских чиновников". Глава шведского МИД отметила, что у Стокгольма "есть деньги на поддержку гражданского общества" в размере 38 миллионов евро на ближайшие пять лет. Она предложила связаться с собеседниками напрямую или через посольство, потому что "не в курсе технических деталей этих вопросов".По мнению автора статьи, чиновница рассказала пранкерам подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами.Обозреватель назвал лицемерием ситуацию, когда некоторые местные СМИ "почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Москва пытается повлиять на обстановку в стране". В это время, как заключил Ланестранд, глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210527/prankery-1734453008.html

стокгольм (город)

москва

швеция

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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