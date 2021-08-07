02:17 07.08.2021 (обновлено: 02:36 07.08.2021)
Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
Журналист Ttela обвинил главу МИД Швеции Линде в раскрытии гостайны российским пранкерам
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд резко раскритиковал министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Ранее они поговорили с политиком от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Пранкеры обратились к Линде с просьбой о финансировании их организации ФБК*, в частности, "для нового расследования в отношении российских чиновников". Глава шведского МИД отметила, что у Стокгольма "есть деньги на поддержку гражданского общества" в размере 38 миллионов евро на ближайшие пять лет. Она предложила связаться с собеседниками напрямую или через посольство, потому что "не в курсе технических деталей этих вопросов".
По мнению автора статьи, чиновница рассказала пранкерам подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами.
"Но неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?" — возмутился Ланестранд.
Обозреватель назвал лицемерием ситуацию, когда некоторые местные СМИ "почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Москва пытается повлиять на обстановку в стране". В это время, как заключил Ланестранд, глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну.
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*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.