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Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ - РИА Новости, 07.08.2021
Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд резко раскритиковал министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли известные... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T02:17
2021-08-07T02:36
в мире
стокгольм (город)
москва
швеция
мид швеции
евросоюз
фонд борьбы с коррупцией
алексей столяров (лексус)
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Журналист обвинил главу МИД Швеции в "тупости" из-за слов о России
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд резко раскритиковал министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).Ранее они поговорили с политиком от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Пранкеры обратились к Линде с просьбой о финансировании их организации ФБК*, в частности, "для нового расследования в отношении российских чиновников". Глава шведского МИД отметила, что у Стокгольма "есть деньги на поддержку гражданского общества" в размере 38 миллионов евро на ближайшие пять лет. Она предложила связаться с собеседниками напрямую или через посольство, потому что "не в курсе технических деталей этих вопросов".По мнению автора статьи, чиновница рассказала пранкерам подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами.Обозреватель назвал лицемерием ситуацию, когда некоторые местные СМИ "почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Москва пытается повлиять на обстановку в стране". В это время, как заключил Ланестранд, глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.
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в мире, стокгольм (город), москва, швеция, мид швеции, евросоюз, фонд борьбы с коррупцией, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), анн линде (мид швеции), россия, обсе
02:17 07.08.2021 (обновлено: 02:36 07.08.2021)
 
Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ

Журналист Ttela обвинил главу МИД Швеции Линде в раскрытии гостайны российским пранкерам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд резко раскритиковал министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Ранее они поговорили с политиком от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Пранкеры обратились к Линде с просьбой о финансировании их организации ФБК*, в частности, "для нового расследования в отношении российских чиновников". Глава шведского МИД отметила, что у Стокгольма "есть деньги на поддержку гражданского общества" в размере 38 миллионов евро на ближайшие пять лет. Она предложила связаться с собеседниками напрямую или через посольство, потому что "не в курсе технических деталей этих вопросов".
По мнению автора статьи, чиновница рассказала пранкерам подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами.
"Но неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?" — возмутился Ланестранд.
Обозреватель назвал лицемерием ситуацию, когда некоторые местные СМИ "почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Москва пытается повлиять на обстановку в стране". В это время, как заключил Ланестранд, глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.
Скриншот видео розыгрыша пранкерами голландских парламентариев
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В миреСтокгольм (город)МоскваШвецияМИД ШвецииЕвросоюзФонд борьбы с коррупциейАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)Анн Линде (МИД Швеции)РоссияОБСЕ
 
 
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