Черничный пирог длиной 950 см испекли в честь 950-летия Рыбинска
Черничный пирог длиной 950 см испекли в честь 950-летия Рыбинска
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Второй по величине после Ярославля город в Ярославской области Рыбинск в субботу отметил свое 950-летие: гости праздника угощались черничным пирогом длиной 950 сантиметров и весом почти 100 килограммов, участвовали в фестивале "Бурлаки вдоль Волги", наслаждались авиашоу и джазовым концертом, сообщает правительство региона.
Приветственную телеграмму рыбинцам направил президент России Владимир Путин. В ней, в частности, говорится: "Приумножая созидательные традиции многих поколений земляков, сохраняя самобытный облик древнего Рыбинска, вы вносите огромный вклад в его развитие. Своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее – подтверждаете его почетное звание "Город трудовой доблести".
"Рыбинск – это город промышленников, город моторостроителей, корабелов. Рыбинцы своим трудом доказали, что могут добиваться самых высоких результатов на благо Ярославской области и всей страны. Потенциал для дальнейшего развития города с многовековой историей огромен. Поэтому от всей души желаю Рыбинску успехов и процветания, а его жителям – счастья и благополучия!" – отметил губернатор Дмитрий Миронов в своем поздравительном слове.
К поздравлению Миронова присоединился мэр Денис Добряков. "В наших с вами руках – настоящее и будущее. У нас очень красивое прошлое, которое подтверждено званием города трудовой доблести. И если раньше о Рыбинске говорили как о промышленном центре, то сейчас это еще и древний город, заслуживающий особого внимания. И вместе мы приложим все усилия, чтобы сделать из него один из самых красивых городов не только России, но и мира", - сказал он.
Юбилейная программа Дня города, в которой принял участие Миронов, была очень насыщенной, при этом все праздничные мероприятия были организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Одним из центральных событий стала закладка первого камня на месте установки будущей стелы в честь присвоения Рыбинску звания "Город трудовой доблести". Для жителей и гостей праздника работали 20 тематических площадок в разных микрорайонах.
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"Главным угощением стал черничный пирог длиной 950 сантиметров и весом почти 100 килограммов", - сообщает областное правительство.
В рамках программы прошел фестиваль-реконструкция "Бурлаки вдоль Волги", участники которого протащили груженый ял на расстояние 150 метров. Также в юбилейный день в Рыбинске состоялись беговой марафон "Великий хлебный путь", гонки по воде на снегоходах, авиашоу чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной, флайборд-шоу.
Музыкальную программу праздника составили фестиваль "Джаз на родном языке", концерт классической музыки губернаторского симфонического оркестра с участием Нины Шацкой. Свои лучшие песни для рыбинцев и гостей города исполнили Сергей Трофимов и дуэт RASA.
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