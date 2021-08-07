https://ria.ru/20210807/pirog-1744859915.html

Черничный пирог длиной 950 см испекли в честь 950-летия Рыбинска

Черничный пирог длиной 950 см испекли в честь 950-летия Рыбинска - РИА Новости, 07.08.2021

Черничный пирог длиной 950 см испекли в честь 950-летия Рыбинска

Второй по величине после Ярославля город в Ярославской области Рыбинск в субботу отметил свое 950-летие: гости праздника угощались черничным пирогом длиной 950... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T19:25

2021-08-07T19:25

2021-08-07T19:25

ярославская область

общество

рыбинск

ярославская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

rasa

светлана капанина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739277813_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b9e8ed79245d1fd7e81a2b4cf5e74a7d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Второй по величине после Ярославля город в Ярославской области Рыбинск в субботу отметил свое 950-летие: гости праздника угощались черничным пирогом длиной 950 сантиметров и весом почти 100 килограммов, участвовали в фестивале "Бурлаки вдоль Волги", наслаждались авиашоу и джазовым концертом, сообщает правительство региона.Приветственную телеграмму рыбинцам направил президент России Владимир Путин. В ней, в частности, говорится: "Приумножая созидательные традиции многих поколений земляков, сохраняя самобытный облик древнего Рыбинска, вы вносите огромный вклад в его развитие. Своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее – подтверждаете его почетное звание "Город трудовой доблести"."Рыбинск – это город промышленников, город моторостроителей, корабелов. Рыбинцы своим трудом доказали, что могут добиваться самых высоких результатов на благо Ярославской области и всей страны. Потенциал для дальнейшего развития города с многовековой историей огромен. Поэтому от всей души желаю Рыбинску успехов и процветания, а его жителям – счастья и благополучия!" – отметил губернатор Дмитрий Миронов в своем поздравительном слове.К поздравлению Миронова присоединился мэр Денис Добряков. "В наших с вами руках – настоящее и будущее. У нас очень красивое прошлое, которое подтверждено званием города трудовой доблести. И если раньше о Рыбинске говорили как о промышленном центре, то сейчас это еще и древний город, заслуживающий особого внимания. И вместе мы приложим все усилия, чтобы сделать из него один из самых красивых городов не только России, но и мира", - сказал он.Юбилейная программа Дня города, в которой принял участие Миронов, была очень насыщенной, при этом все праздничные мероприятия были организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Одним из центральных событий стала закладка первого камня на месте установки будущей стелы в честь присвоения Рыбинску звания "Город трудовой доблести". Для жителей и гостей праздника работали 20 тематических площадок в разных микрорайонах."Главным угощением стал черничный пирог длиной 950 сантиметров и весом почти 100 килограммов", - сообщает областное правительство.В рамках программы прошел фестиваль-реконструкция "Бурлаки вдоль Волги", участники которого протащили груженый ял на расстояние 150 метров. Также в юбилейный день в Рыбинске состоялись беговой марафон "Великий хлебный путь", гонки по воде на снегоходах, авиашоу чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной, флайборд-шоу.Музыкальную программу праздника составили фестиваль "Джаз на родном языке", концерт классической музыки губернаторского симфонического оркестра с участием Нины Шацкой. Свои лучшие песни для рыбинцев и гостей города исполнили Сергей Трофимов и дуэт RASA.

https://ria.ru/20210805/morozhenoe-1744545521.html

https://ria.ru/20201208/turist-1588153857.html

https://ria.ru/20210804/yaroslavl-1744379953.html

рыбинск

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рыбинск, ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), rasa, светлана капанина, россия, нина шацкая