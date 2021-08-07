https://ria.ru/20210807/okhota-1744749989.html
"Меня выгнали": инспектор уличил депутата в преступлении и остался крайним
"Меня выгнали": инспектор уличил депутата в преступлении и остался крайним - РИА Новости, 07.08.2021
"Меня выгнали": инспектор уличил депутата в преступлении и остался крайним
Госинспектор из Курганской области Алексей Саночкин лишился работы после того, как рассказал СМИ о незаконной охоте, в которой участвовал депутат областной думы РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T08:00
2021-08-07T08:00
2021-08-07T08:06
общество
охота
курганская область
катайский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Госинспектор из Курганской области Алексей Саночкин лишился работы после того, как рассказал СМИ о незаконной охоте, в которой участвовал депутат областной думы Денис Хахалов. Саночкин выяснил, что выезды Хахалова и его высокопоставленных друзей в лес нелегально организовывал егерь с непогашенной судимостью. Руководство не оценило инициативу: инспектора уволили после 22 лет службы. Алексей собирается в суд, а делом уже заинтересовались следователи. РИА Новости разбиралось в ситуации.Без права на оружиеВ конце февраля в соцсетях появились фото: охотники позируют рядом с четырьмя убитыми волками. Было и видео, где они с особой жестокостью расправляются с жертвами: переезжают на снегоходе еще живого зверя, тычут ему в морду ружьем. Волк зажимает ствол зубами, а мужчины смеются: "Четко мы положили первого! Вот это сафари!"Как позже выяснилось, все происходило в Катайском районе, в охотхозяйстве рядом с деревней Лукина на границе Курганской и Свердловской областей. Алексей Саночкин, заведующий сектором охотничьего надзора по северной территориальной зоне департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, тут же начал проверку."Выявлять нарушения и пресекать их — наша обязанность, — говорит он. — На подведомственной мне территории 6 февраля охотились пятеро егерей и депутат Хахалов. Разрешений у них не было".Госинспектор выяснил, что егеря и депутат незаконно выслеживали не только на волков, но и лосей: в феврале добыча копытных под строгим запретом. "Волки, вероятнее всего, пришли на забойки этих лосей и сами попали под раздачу. Суть охоты — обеспечить максимально равные условия для человека и зверя. В данном случае ни о каком равенстве нет и речи", — объясняет он.Один из участников, егерь Ермек Сулейманов — бывший сотрудник ГИБДД. В 2014-м его отправили в колонию по статье 163 УК ("Вымогательство"). Через год он вышел по УДО. До 2023-го ему запрещено носить и хранить оружие. Однако, судя по разлетевшимся в Сети фото, судебные ограничения его не беспокоят: на кадрах он везде с ружьем.В прошлом году Сулейманова взяли на работу егерем в Катайское общество охотников и рыболовов. А также в департамент природных ресурсов — инспектором пожарного надзора в лесах. "У него аннулировали охотничий билет, и судимость не погашена. Охотиться запрещено законом. Как его взяли на такие должности с таким прошлым — загадка", — удивляется Саночкин.Проблемы с законом были и у депутата Хахалова: в начале нулевых он проходил обвиняемым по делу об убийстве. В 2003-м на трассе Екатеринбург — Щадринск — Курган неизвестные расстреляли четверых человек. Хахалова и его знакомого Удачина обвиняли в преступлении по статьям 105 УК ("Убийство") и 222 УК ("Незаконный оборот оружия").Дело расследовали несколько месяцев, после чего передали в Курганский областной суд. Там пришли к выводу, что обвиняемые действовали "в пределах самообороны". Согласно кассационному определению судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, в 2005-м их оправдали по обеим статьям.Собственное расследованиеСаночкин выяснил, что за месяц до публикации скандального видео с волками Сулейманов организовал выезд для высокопоставленных сотрудников из СК Курганской области. По данным инспектора, на охоту вышли четверо. Убили лосиху и лосенка, хотя разрешение имели только на отстрел одного взрослого лося."Тогда возбудили дело по 258-й УК ("Незаконная охота") почему-то в отношении неустановленных лиц. Расследование зашло в тупик и ни к чему не привело", — говорит Саночкин.Алексей передал информацию о "ВИП-охоте" с участием депутата в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там начали служебную проверку. Саночкина на это время отстранили от службы, ограничили доступ к рабочим базам.Зимой Алексей слег с ковидом, и его "дело" продолжили коллеги-инспекторы, контролирующие подведомственные ему территории. В полиции все обращения оставались без внимания. Тогда Саночкин решил действовать через СМИ.В конце апреля депутата Хахалова исключили из партии. В комментарии агентству он подтвердил, что действительно охотился в те дни. А истязания животного, зафиксированные на видео, объяснил так: его якобы пытался атаковать раненый волк.Весной дело на контроль взяли сотрудники СК по Курганской области. "Что примечательно, доследственную проверку проводили те, кто фигурировал в незаконной охоте. Полный абсурд!" — рассказывает Алексей.Он был уверен, что шанс добиться справедливости ничтожен, но все же собирал доказательства. Например, выяснил, что в период с 2020-го по 2021-й Сулейманов незаконно добыл 31 косулю. За это его привлекли к административной ответственности по статье за нарушение правил охоты."Косуль он убил не за раз — сделал 12 выездов. За каждый — штраф всего-то в 500 рублей", — пояснил Саночкин. Сулейманова также могут привлечь к гражданско-правовой ответственности. По подсчетам инспекторов, общая сумма ущерба — почти пять миллионов рублей. Взыскать деньги может только департамент, обратившись в суд с исковым заявлением.Впрочем, Саночкин сомневается, что чиновники этим займутся: "Разве выгодно идти против ВИП-охотника? По нашим данным, Сулейманов покрывал факты незаконной рубки леса на своих территориях. В мае неоднократно устраивали поджоги. Пожар вышел за пределы нашей области. Очевидно, чтобы скрыть следы преступления".Больше не депутатДвенадцатого июля Саночкина вызвали в Следственный отдел по городу Шадринску, где вручили приказ об увольнении. Причина — многочисленные выговоры.Двум инспекторам Алексея сделали выговор и пригрозили увольнением. Все потому, что они, не предупредив чиновников, опрашивали двух егерей из Свердловской области, участвовавших в охоте с Хахаловым.Алексей, в свою очередь, подчеркивает, что его сотрудники не превышали должностных полномочий. Согласно ФЗ "О животном мире", госинспектор должен пресечь факт незаконной охоты, а затем сообщить в полицию. "У нас же все иначе. Сначала обязаны информировать департамент. А там решают на свое усмотрение. Это недопустимо!"По словам Саночкина, ситуация кардинально изменилась в 2017-м. Руководящие должности стали занимать силовики в отставке, которые мало что понимают в вопросах экологии и охоты.Увольнение госинспектора вызвало широкий общественный резонанс. После очередной серии публикаций в местных и федеральных СМИ депутат облдумы Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий.Возбудили дело по статье 258 УК ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Дело ведет СК по Свердловской области. Фигуранты — пятеро егерей и депутат. Ход расследования на личном контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.РИА Новости обратилось за разъяснениями в департамент природных ресурсов и департамент информационной политики Курганской области. Ответа пока нет.Саночкин собирает документы, чтобы обжаловать приказ об увольнении через суд. Долго оставаться без заработка не может: у него четверо несовершеннолетних детей. Работу свою любит и очень хочет к ней вернуться. Алексею 44 года, на службу поступил сразу после учебы.Пример — ситуация Сергея Красикова, сотрудника заказника в Бурятии. Этой весной его обвинили в превышении служебных полномочий за то, что еще осенью 2020-го он задержал с поличным пятерых браконьеров. В их машине лежали туши двух незаконно добытых косуль. В погоне за нарушителями Сергею пришлось стрелять, в ответ контрабандисты сбили его на машине. Итог — перелом руки, сотрясение, многочисленные ушибы. Инспектору грозило от трех до десяти лет лишения свободы. Благодаря общественному резонансу все обошлось.
https://ria.ru/20210316/brakonery-1601388494.html
https://ria.ru/20210116/ubiystvo-1593248615.html
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общество, охота, курганская область, катайский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Госинспектор из Курганской области Алексей Саночкин лишился работы после того, как рассказал СМИ о незаконной охоте, в которой участвовал депутат областной думы Денис Хахалов. Саночкин выяснил, что выезды Хахалова и его высокопоставленных друзей в лес нелегально организовывал егерь с непогашенной судимостью. Руководство не оценило инициативу: инспектора уволили после 22 лет службы. Алексей собирается в суд, а делом уже заинтересовались следователи. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Без права на оружие
В конце февраля в соцсетях появились фото: охотники позируют рядом с четырьмя убитыми волками. Было и видео, где они с особой жестокостью расправляются с жертвами: переезжают на снегоходе еще живого зверя, тычут ему в морду ружьем. Волк зажимает ствол зубами, а мужчины смеются: "Четко мы положили первого! Вот это сафари!"
Как позже выяснилось, все происходило в Катайском районе, в охотхозяйстве рядом с деревней Лукина на границе Курганской и Свердловской областей. Алексей Саночкин, заведующий сектором охотничьего надзора по северной территориальной зоне департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, тут же начал проверку.
"Выявлять нарушения и пресекать их — наша обязанность, — говорит он. — На подведомственной мне территории 6 февраля охотились пятеро егерей и депутат Хахалов. Разрешений у них не было".
Госинспектор выяснил, что егеря и депутат незаконно выслеживали не только на волков, но и лосей: в феврале добыча копытных под строгим запретом. "Волки, вероятнее всего, пришли на забойки этих лосей и сами попали под раздачу. Суть охоты — обеспечить максимально равные условия для человека и зверя. В данном случае ни о каком равенстве нет и речи", — объясняет он.
Один из участников, егерь Ермек Сулейманов — бывший сотрудник ГИБДД. В 2014-м его отправили в колонию по статье 163 УК ("Вымогательство"). Через год он вышел по УДО. До 2023-го ему запрещено носить и хранить оружие. Однако, судя по разлетевшимся в Сети фото, судебные ограничения его не беспокоят: на кадрах он везде с ружьем.
В прошлом году Сулейманова взяли на работу егерем в Катайское общество охотников и рыболовов. А также в департамент природных ресурсов — инспектором пожарного надзора в лесах. "У него аннулировали охотничий билет, и судимость не погашена. Охотиться запрещено законом. Как его взяли на такие должности с таким прошлым — загадка", — удивляется Саночкин.
Проблемы с законом были и у депутата Хахалова: в начале нулевых он проходил обвиняемым по делу об убийстве. В 2003-м на трассе Екатеринбург — Щадринск — Курган неизвестные расстреляли четверых человек. Хахалова и его знакомого Удачина обвиняли в преступлении по статьям 105 УК ("Убийство") и 222 УК ("Незаконный оборот оружия").
Дело расследовали несколько месяцев, после чего передали в Курганский областной суд. Там пришли к выводу, что обвиняемые действовали "в пределах самообороны". Согласно кассационному определению судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, в 2005-м их оправдали по обеим статьям.
Собственное расследование
Саночкин выяснил, что за месяц до публикации скандального видео с волками Сулейманов организовал выезд для высокопоставленных сотрудников из СК Курганской области. По данным инспектора, на охоту вышли четверо. Убили лосиху и лосенка, хотя разрешение имели только на отстрел одного взрослого лося.
"Тогда возбудили дело по 258-й УК ("Незаконная охота") почему-то в отношении неустановленных лиц. Расследование зашло в тупик и ни к чему не привело", — говорит Саночкин.
Алексей передал информацию о "ВИП-охоте" с участием депутата в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там начали служебную проверку. Саночкина на это время отстранили от службы, ограничили доступ к рабочим базам.
Зимой Алексей слег с ковидом, и его "дело" продолжили коллеги-инспекторы, контролирующие подведомственные ему территории. В полиции все обращения оставались без внимания. Тогда Саночкин решил действовать через СМИ.
В конце апреля депутата Хахалова исключили из партии. В комментарии агентству он подтвердил
, что действительно охотился в те дни. А истязания животного, зафиксированные на видео, объяснил так: его якобы пытался атаковать раненый волк.
Весной дело на контроль взяли сотрудники СК по Курганской области. "Что примечательно, доследственную проверку проводили те, кто фигурировал в незаконной охоте. Полный абсурд!" — рассказывает Алексей.
Он был уверен, что шанс добиться справедливости ничтожен, но все же собирал доказательства. Например, выяснил, что в период с 2020-го по 2021-й Сулейманов незаконно добыл 31 косулю. За это его привлекли к административной ответственности по статье за нарушение правил охоты.
"Косуль он убил не за раз — сделал 12 выездов. За каждый — штраф всего-то в 500 рублей", — пояснил Саночкин. Сулейманова также могут привлечь к гражданско-правовой ответственности. По подсчетам инспекторов, общая сумма ущерба — почти пять миллионов рублей. Взыскать деньги может только департамент, обратившись в суд с исковым заявлением.
Впрочем, Саночкин сомневается, что чиновники этим займутся: "Разве выгодно идти против ВИП-охотника? По нашим данным, Сулейманов покрывал факты незаконной рубки леса на своих территориях. В мае неоднократно устраивали поджоги. Пожар вышел за пределы нашей области. Очевидно, чтобы скрыть следы преступления".
Больше не депутат
Двенадцатого июля Саночкина вызвали в Следственный отдел по городу Шадринску, где вручили приказ об увольнении. Причина — многочисленные выговоры.
"Из 190 судебных дел по нарушению природоохранного законодательства пять не довели до конца, поскольку не хватало доказательств. Все скинули на мой сектор, — говорит Саночкин. — Абсолютно надуманный повод. У меня пять районов. Мы выявляли в несколько раз больше нарушений, чем остальные. У нас лучшие показатели по области".
Двум инспекторам Алексея сделали выговор и пригрозили увольнением. Все потому, что они, не предупредив чиновников, опрашивали двух егерей из Свердловской области, участвовавших в охоте с Хахаловым.
Алексей, в свою очередь, подчеркивает, что его сотрудники не превышали должностных полномочий. Согласно ФЗ "О животном мире", госинспектор должен пресечь факт незаконной охоты, а затем сообщить в полицию. "У нас же все иначе. Сначала обязаны информировать департамент. А там решают на свое усмотрение. Это недопустимо!"
По словам Саночкина, ситуация кардинально изменилась в 2017-м. Руководящие должности стали занимать силовики в отставке, которые мало что понимают в вопросах экологии и охоты.
Увольнение госинспектора вызвало широкий общественный резонанс. После очередной серии публикаций в местных и федеральных СМИ депутат облдумы Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий.
Возбудили дело по статье 258 УК ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Дело ведет СК по Свердловской области. Фигуранты — пятеро егерей и депутат. Ход расследования на личном контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.
РИА Новости обратилось за разъяснениями в департамент природных ресурсов и департамент информационной политики Курганской области. Ответа пока нет.
Саночкин собирает документы, чтобы обжаловать приказ об увольнении через суд. Долго оставаться без заработка не может: у него четверо несовершеннолетних детей. Работу свою любит и очень хочет к ней вернуться. Алексею 44 года, на службу поступил сразу после учебы.
"Наша специальность достаточно редкая, ее всегда ценили. Пришел сюда не из-за денег, а по зову души, — объясняет он. — Но сейчас каждый инспектор, честно отстаивающий законные права, ступает по тонкому льду и в любой момент может попасть под уголовное преследование".
Пример — ситуация Сергея Красикова, сотрудника заказника в Бурятии. Этой весной его обвинили в превышении служебных полномочий за то, что еще осенью 2020-го он задержал с поличным пятерых браконьеров. В их машине лежали туши двух незаконно добытых косуль. В погоне за нарушителями Сергею пришлось стрелять, в ответ контрабандисты сбили его на машине. Итог — перелом руки, сотрясение, многочисленные ушибы. Инспектору грозило от трех до десяти лет лишения свободы. Благодаря общественному резонансу все обошлось.