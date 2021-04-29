Курганский депутат объяснил, почему переехал волка снегоходом
12:59 29.04.2021 (обновлено: 17:03 29.04.2021)
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов заявил, что инцидент на охоте, когда он на снегоходе переехал живого волка, произошел потому, что у него закончились патроны в ружье, а раненый волк пытался его атаковать.
В соцсетях ранее появились фотографии с охоты, говорилось, что у депутата якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки информации о возможно незаконной охоте Хахалова на волков. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка.
"На волка наехал на снегоходе потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня", - сказал депутат РИА Новости.
Он добавил, что от дальнейших комментариев отказывается, и попросил обращаться в правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку его действиям. Он не пояснил, опрашивала ли его полиция в связи с инцидентом на охоте.
Также Хахалов отказался комментировать свое исключение из партии "Единая Россия". В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте.
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