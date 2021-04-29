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Курганский депутат объяснил, почему переехал волка снегоходом
Курганский депутат объяснил, почему переехал волка снегоходом
Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов заявил, что инцидент на охоте, когда он на снегоходе переехал живого волка, произошел потому, что у него... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:59
2021-04-29T17:03
единая россия
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов заявил, что инцидент на охоте, когда он на снегоходе переехал живого волка, произошел потому, что у него закончились патроны в ружье, а раненый волк пытался его атаковать.В соцсетях ранее появились фотографии с охоты, говорилось, что у депутата якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки информации о возможно незаконной охоте Хахалова на волков. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка.Он добавил, что от дальнейших комментариев отказывается, и попросил обращаться в правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку его действиям. Он не пояснил, опрашивала ли его полиция в связи с инцидентом на охоте.Также Хахалов отказался комментировать свое исключение из партии "Единая Россия". В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте.
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единая россия, курганская область, происшествия

Курганский депутат объяснил, почему переехал волка снегоходом

12:59 29.04.2021 (обновлено: 17:03 29.04.2021)
 
© Фото : Курганская областная думаДенис Хахалов
Денис Хахалов - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Курганская областная дума
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов заявил, что инцидент на охоте, когда он на снегоходе переехал живого волка, произошел потому, что у него закончились патроны в ружье, а раненый волк пытался его атаковать.
В соцсетях ранее появились фотографии с охоты, говорилось, что у депутата якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки информации о возможно незаконной охоте Хахалова на волков. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка.
"На волка наехал на снегоходе потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня", - сказал депутат РИА Новости.
Он добавил, что от дальнейших комментариев отказывается, и попросил обращаться в правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку его действиям. Он не пояснил, опрашивала ли его полиция в связи с инцидентом на охоте.
Также Хахалов отказался комментировать свое исключение из партии "Единая Россия". В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте.
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