https://ria.ru/20210807/nedelya-1744873449.html

В Совфеде оценили идею увеличить рабочую неделю

В Совфеде оценили идею увеличить рабочую неделю - РИА Новости, 07.08.2021

В Совфеде оценили идею увеличить рабочую неделю

Чтобы восстановить экономику в условиях пандемии, необходимо повышать уровень доходов россиян, а не менять длительность рабочей недели, заявил в комментарии... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T21:39

2021-08-07T21:39

2021-08-07T21:39

николай арефьев

госдума рф

совет федерации рф

валерий рязанский

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Чтобы восстановить экономику в условиях пандемии, необходимо повышать уровень доходов россиян, а не менять длительность рабочей недели, заявил в комментарии URA.RU первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Сенатор объяснил, что двигателем экономики является потребление, и если в условиях пандемии падают доходы, то снижается спрос, что приводит к сокращению предложения.Он напомнил, что в России есть разные виды занятости — дистанционная работа, частичная занятость, краткосрочные контракты и так далее."Проблема, как я считаю, не в занятости, а в том, что не хватает мест приложения усилий рабочим рукам", — разъяснил парламентарий.Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев призвал россиян больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. И для этого, по его словам, необходимо работать также по субботам и воскресеньям, а не думать о четырехдневной трудовой неделе.Идею Арефьева раскритиковали другие парламентарии. Так, председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов заявил, что у людей должно быть время на отдых и выступил против предложения. Его коллега Михаил Терентьев заявил, что предложение Арефьева невозможно реализовать с учетом нынешнего Трудового кодекса, да и увеличение рабочей недели не гарантирует роста производства. А депутат Андрей Ветлужских назвал идею абсурдной и призвал повышать эффективность труда, а не удлинять рабочую неделю.О возможности сокращения рабочей недели в России впервые заявил летом 2019 года тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев. Позднее он добавил, что такой режим труда и отдыха можно вводить постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.

https://ria.ru/20210716/rabota-1741472894.html

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николай арефьев, госдума рф, совет федерации рф, валерий рязанский, россия