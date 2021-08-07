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В Совфеде оценили идею увеличить рабочую неделю
В Совфеде оценили идею увеличить рабочую неделю - РИА Новости, 07.08.2021
В Совфеде оценили идею увеличить рабочую неделю
Чтобы восстановить экономику в условиях пандемии, необходимо повышать уровень доходов россиян, а не менять длительность рабочей недели, заявил в комментарии... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T21:39
2021-08-07T21:39
николай арефьев
госдума рф
совет федерации рф
валерий рязанский
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Чтобы восстановить экономику в условиях пандемии, необходимо повышать уровень доходов россиян, а не менять длительность рабочей недели, заявил в комментарии URA.RU первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Сенатор объяснил, что двигателем экономики является потребление, и если в условиях пандемии падают доходы, то снижается спрос, что приводит к сокращению предложения.Он напомнил, что в России есть разные виды занятости — дистанционная работа, частичная занятость, краткосрочные контракты и так далее."Проблема, как я считаю, не в занятости, а в том, что не хватает мест приложения усилий рабочим рукам", — разъяснил парламентарий.Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев призвал россиян больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. И для этого, по его словам, необходимо работать также по субботам и воскресеньям, а не думать о четырехдневной трудовой неделе.Идею Арефьева раскритиковали другие парламентарии. Так, председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов заявил, что у людей должно быть время на отдых и выступил против предложения. Его коллега Михаил Терентьев заявил, что предложение Арефьева невозможно реализовать с учетом нынешнего Трудового кодекса, да и увеличение рабочей недели не гарантирует роста производства. А депутат Андрей Ветлужских назвал идею абсурдной и призвал повышать эффективность труда, а не удлинять рабочую неделю.О возможности сокращения рабочей недели в России впервые заявил летом 2019 года тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев. Позднее он добавил, что такой режим труда и отдыха можно вводить постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.
https://ria.ru/20210716/rabota-1741472894.html
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николай арефьев, госдума рф, совет федерации рф, валерий рязанский, россия
21:39 07.08.2021
 
В Совфеде оценили идею увеличить рабочую неделю

Сенатор Рязанский: нужно не увеличивать рабочую неделю, а повышать уровень доходов россиян

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Чтобы восстановить экономику в условиях пандемии, необходимо повышать уровень доходов россиян, а не менять длительность рабочей недели, заявил в комментарии URA.RU первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Сенатор объяснил, что двигателем экономики является потребление, и если в условиях пандемии падают доходы, то снижается спрос, что приводит к сокращению предложения.
"Поэтому, мне кажется, начинать надо с повышения уровня материального благополучия людей и, таким образом, эта цепочка потянет за собой все", — добавил Рязанский.
Он напомнил, что в России есть разные виды занятости — дистанционная работа, частичная занятость, краткосрочные контракты и так далее.
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Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
"Проблема, как я считаю, не в занятости, а в том, что не хватает мест приложения усилий рабочим рукам", — разъяснил парламентарий.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев призвал россиян больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. И для этого, по его словам, необходимо работать также по субботам и воскресеньям, а не думать о четырехдневной трудовой неделе.
Идею Арефьева раскритиковали другие парламентарии. Так, председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов заявил, что у людей должно быть время на отдых и выступил против предложения. Его коллега Михаил Терентьев заявил, что предложение Арефьева невозможно реализовать с учетом нынешнего Трудового кодекса, да и увеличение рабочей недели не гарантирует роста производства. А депутат Андрей Ветлужских назвал идею абсурдной и призвал повышать эффективность труда, а не удлинять рабочую неделю.
О возможности сокращения рабочей недели в России впервые заявил летом 2019 года тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев. Позднее он добавил, что такой режим труда и отдыха можно вводить постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.
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Исследование: треть россиян не хотят четырехдневную рабочую неделю
 
Николай АрефьевГосдума РФСовет Федерации РФВалерий РязанскийРоссия
 
 
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