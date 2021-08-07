https://ria.ru/20210807/letalnost-1744813694.html

В Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021

В Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19

За сутки подтверждены 67 смертей пациентов с коронавирусом в Москве, в Петербурге - 53, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:03

2021-08-07T12:03

2021-08-07T12:03

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки подтверждены 67 смертей пациентов с коронавирусом в Москве, в Петербурге - 53, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 793 смерти: Москва - 67, Санкт-Петербург - 53", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744758049.html

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2021

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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии