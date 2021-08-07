Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210807/letalnost-1744813694.html
В Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021
В Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19
За сутки подтверждены 67 смертей пациентов с коронавирусом в Москве, в Петербурге - 53, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:03
2021-08-07T12:03
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599918274_82:491:2849:2047_1920x0_80_0_0_785c9c2772c08898a405077e7fbdb2eb.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки подтверждены 67 смертей пациентов с коронавирусом в Москве, в Петербурге - 53, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 793 смерти: Москва - 67, Санкт-Петербург - 53", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744758049.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599918274_118:381:2339:2047_1920x0_80_0_0_b7b7f4be5c4968d8c023c96b559363eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:03 07.08.2021
 
В Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки умерли 67 пациентов с COVID-19, в Петербурге — 53

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки подтверждены 67 смертей пациентов с коронавирусом в Москве, в Петербурге - 53, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 793 смерти: Москва - 67, Санкт-Петербург - 53", - говорится в сообщении.
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 19:12Распространение коронавируса
В России коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния