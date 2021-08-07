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Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений - РИА Новости, 07.08.2021
Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
Инвесторам доступны средства для максимизации дохода, не требующие дополнительных вложений. Например, сокращение торговых издержек, контроль состава активов в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T03:15
2021-08-07T03:15
экономика
деньги
доходы
инвестиции
россия
бкс мир инвестиций
станислав новиков
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Инвесторам доступны средства для максимизации дохода, не требующие дополнительных вложений. Например, сокращение торговых издержек, контроль состава активов в инвестпортфеле и использование налоговых вычетов, рассказал агентству “Прайм” заместитель председателя правления “БКС Мир инвестиций” Станислав Новиков.Чтобы свести издержки к минимуму, стоит обратить внимание на брокерские тарифы и комиссии. Компании стараются сделать тарифы максимально прозрачными. Остается выбрать подходящее, объяснил Новиков. Помимо этого, расходы на комиссию обычно ниже у тех, кто играет “в долгую“.Снизить издержки также поможет ребалансировка портфеля. Пересматривать портфель активов достаточно раз в два-три месяца, сказал эксперт. Кроме того, увеличить отдачу от вложений помогут налоговые вычеты, их можно получить с помощью открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС).Если владеть паями ПИФов хотя бы три года с даты приобретения, то инвестор может рассчитывать на налоговый вычет в размере до 3 млн руб. ежегодно, сказал Новиков.“Реинвестирование полученного дохода также позволяет заметно улучшить свой финансовый результат”, — заключил эксперт.
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экономика, деньги, доходы, инвестиции, россия, бкс мир инвестиций, станислав новиков
03:15 07.08.2021
 

Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБиржа
Биржа - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Инвесторам доступны средства для максимизации дохода, не требующие дополнительных вложений. Например, сокращение торговых издержек, контроль состава активов в инвестпортфеле и использование налоговых вычетов, рассказал агентству “Прайм” заместитель председателя правления “БКС Мир инвестиций” Станислав Новиков.
Чтобы свести издержки к минимуму, стоит обратить внимание на брокерские тарифы и комиссии. Компании стараются сделать тарифы максимально прозрачными. Остается выбрать подходящее, объяснил Новиков. Помимо этого, расходы на комиссию обычно ниже у тех, кто играет “в долгую“.
Снизить издержки также поможет ребалансировка портфеля. Пересматривать портфель активов достаточно раз в два-три месяца, сказал эксперт. Кроме того, увеличить отдачу от вложений помогут налоговые вычеты, их можно получить с помощью открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
Если владеть паями ПИФов хотя бы три года с даты приобретения, то инвестор может рассчитывать на налоговый вычет в размере до 3 млн руб. ежегодно, сказал Новиков.
“Реинвестирование полученного дохода также позволяет заметно улучшить свой финансовый результат”, — заключил эксперт.
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ЭкономикаДеньгиДоходыИнвестицииРоссияБКС Мир инвестицийСтанислав Новиков
 
 
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