https://ria.ru/20210807/deputat-1744856963.html

Депутат от ЕР раскритиковал идею об увеличении рабочей недели

Депутат от ЕР раскритиковал идею об увеличении рабочей недели - РИА Новости, 07.08.2021

Депутат от ЕР раскритиковал идею об увеличении рабочей недели

Идея об увеличении продолжительности рабочей недели звучит абсурдно, улучшать рабочие показатели нужно путем повышения эффективности труда, заявил журналистам... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T18:53

2021-08-07T18:53

2021-08-07T18:53

николай арефьев

единая россия

госдума рф

кпрф

россия

андрей ветлужских

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575491207_0:207:2926:1852_1920x0_80_0_0_4fff23fd6247e10bd32e814a873dbd26.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Идея об увеличении продолжительности рабочей недели звучит абсурдно, улучшать рабочие показатели нужно путем повышения эффективности труда, заявил журналистам депутат Госдумы, глава фракции профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских ("Единая Россия").Ранее в СМИ появилась информация, что зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ) высказал мнение, что в связи с экономической ситуацией в стране нужно думать не о переходе на четырехдневку, а об увеличении рабочей недели."Идея КПРФ звучит, конечно, абсурдно. Как показала практика, единственно верный путь улучшить экономические показатели – это внедрение современных технологий, научных достижений, стимулирование государством инвестиций в новые технологии, которые позволяют повысить эффективность труда", - подчеркнул политик.Ветлужских добавил, что "поднимать экономику за счет мокрой спины работника, увеличивая время и интенсивность его рабочего дня, – это не тот выбор, который сделала Россия".Первый замруководителя думской фракции ЕР Андрей Исаев считает, что КПРФ такими заявлениями выступает за "сверхэксплуатацию"."Неудивительно слышать такие слова от коммуниста. Они всегда заявляли себя защитниками прав трудящихся, но на деле предлагали сверхэксплуатацию. Достаточно вспомнить Новочеркасский расстрел рабочих, вышедших с экономическими требованиями, в 1962 году", - отметил он.Исаев подчеркнул, что от текущих социальных гарантий Россия не откажется."Восьмичасовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя – важнейшее завоевание трудящихся, за которое многие заплатили своими жизнями. Никогда российское государство, провозгласившее себя социальным в конституции, от этого завоевания не откажется", - заключил политик.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр РФ) в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс. В феврале этого года Медведев (уже как зампредседателя Совета Безопасности РФ) заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Минтруде в мае при этом заявили, что ведомство пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/mintrud-1734658617.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай арефьев, единая россия, госдума рф, кпрф, россия, андрей ветлужских