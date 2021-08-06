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Жителей Дагестана предупредили о жаре до 43 градусов
Жителей Дагестана предупредили о жаре до 43 градусов - РИА Новости, 06.08.2021
Жителей Дагестана предупредили о жаре до 43 градусов
Жара до 43 градусов ожидается 6-8 августа в Дагестане, сообщается на сайте ГУМЧС по республике. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:07
2021-08-06T16:07
2021-08-06T17:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
республика дагестан
общество
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МАХАЧКАЛА, 6 авг – РИА Новости. Жара до 43 градусов ожидается 6-8 августа в Дагестане, сообщается на сайте ГУМЧС по республике."По данным Росгидромета, в период 12-16 часов 6-8 августа 2021 года по районам Дагестана ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха в этот период местами ожидается: в низменных районах – 42-43 градуса, предгорных районах – 40 градусов, приморских и горных районах – 38 градусов", – говорится в сообщении.Ведомство обращается к населению с просьбой воздержаться от дальних поездок, быть бдительными и осторожными.
https://ria.ru/20210804/pogoda-1744256709.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика дагестан, общество
16:07 06.08.2021 (обновлено: 17:19 06.08.2021)
Жителей Дагестана предупредили о жаре до 43 градусов
МЧС: жара до 43 градусов ожидается в Дагестане в ближайшие дни