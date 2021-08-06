https://ria.ru/20210806/zhara-1744713044.html

Жителей Дагестана предупредили о жаре до 43 градусов

Жителей Дагестана предупредили о жаре до 43 градусов - РИА Новости, 06.08.2021

Жителей Дагестана предупредили о жаре до 43 градусов

Жара до 43 градусов ожидается 6-8 августа в Дагестане, сообщается на сайте ГУМЧС по республике. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:07

2021-08-06T16:07

2021-08-06T17:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

республика дагестан

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:168:3303:2026_1920x0_80_0_0_bfb03a93981c4ce48c16241981eebc04.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 авг – РИА Новости. Жара до 43 градусов ожидается 6-8 августа в Дагестане, сообщается на сайте ГУМЧС по республике."По данным Росгидромета, в период 12-16 часов 6-8 августа 2021 года по районам Дагестана ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха в этот период местами ожидается: в низменных районах – 42-43 градуса, предгорных районах – 40 градусов, приморских и горных районах – 38 градусов", – говорится в сообщении.Ведомство обращается к населению с просьбой воздержаться от дальних поездок, быть бдительными и осторожными.

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744256709.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика дагестан, общество