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Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма - РИА Новости, 06.08.2021
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:44
2021-08-06T09:44
2021-08-06T14:51
украина
красноярск
сергей шойгу
владимир зеленский
центральный военный округ
россия
оон
севастополь
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.Так, по его словам, руководители Украины приходят и уходят, а полуостров всегда был, есть и будет российским.Ранее в интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как ездил в Крым в детстве. Он заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, тогда как возвращение полуострова под контроль Киева — вопрос времени.Сегодня Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) находится в Красноярске.
https://ria.ru/20210806/krym-1744610447.html
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украина, красноярск, сергей шойгу, владимир зеленский, центральный военный округ, россия, оон, севастополь, владимир путин
09:44 06.08.2021 (обновлено: 14:51 06.08.2021)
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
Министр обороны Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом про неработающий фонтан