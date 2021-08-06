https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html

Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма

Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма - РИА Новости, 06.08.2021

Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:44

2021-08-06T09:44

2021-08-06T14:51

украина

красноярск

сергей шойгу

владимир зеленский

центральный военный округ

россия

оон

севастополь

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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.Так, по его словам, руководители Украины приходят и уходят, а полуостров всегда был, есть и будет российским.Ранее в интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как ездил в Крым в детстве. Он заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, тогда как возвращение полуострова под контроль Киева — вопрос времени.Сегодня Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) находится в Красноярске.

https://ria.ru/20210806/krym-1744610447.html

украина

красноярск

россия

севастополь

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2021

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украина, красноярск, сергей шойгу, владимир зеленский, центральный военный округ, россия, оон, севастополь, владимир путин