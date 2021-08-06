Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма - РИА Новости, 06.08.2021
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:44
2021-08-06T14:51
украина
красноярск
сергей шойгу
владимир зеленский
центральный военный округ
россия
оон
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:324:2774:1884_1920x0_80_0_0_968c7a788dee7e095edd5fae938a4279.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.Так, по его словам, руководители Украины приходят и уходят, а полуостров всегда был, есть и будет российским.Ранее в интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как ездил в Крым в детстве. Он заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, тогда как возвращение полуострова под контроль Киева — вопрос времени.Сегодня Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) находится в Красноярске.
https://ria.ru/20210806/krym-1744610447.html
украина
красноярск
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_974124d90840fb30fa04e9359b679e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, красноярск, сергей шойгу, владимир зеленский, центральный военный округ, россия, оон, севастополь, владимир путин
09:44 06.08.2021 (обновлено: 14:51 06.08.2021)
 
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма

Министр обороны Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом про неработающий фонтан

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", — сказал глава ведомства.

Так, по его словам, руководители Украины приходят и уходят, а полуостров всегда был, есть и будет российским.
Ранее в интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как ездил в Крым в детстве. Он заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, тогда как возвращение полуострова под контроль Киева — вопрос времени.
Сегодня Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) находится в Красноярске.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
07:21
В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
 
УкраинаКрасноярскСергей ШойгуВладимир ЗеленскийЦентральный военный округРоссияООНСевастопольВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали
15:37В Греции тушат пятьдесят шесть пожаров
15:37В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа
15:37В Москве ребенка госпитализировали после столкновения двух такси
15:37В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод
15:36Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами
15:36Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
15:34Лесной пожар в турецком Манавгате взяли под контроль
15:28Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии
15:27"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными семь месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
Лента новостейМолния