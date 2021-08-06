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Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ откроется 2 сентября
Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ откроется 2 сентября - РИА Новости, 06.08.2021
Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ откроется 2 сентября
Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, состоится2 сентября, сообщает пресс-офис ВЭФ. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:07
2021-08-06T12:09
юрий трутнев
восточный экономический форум — 2021
россия
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, состоится2 сентября, сообщает пресс-офис ВЭФ.В основе художественной концепции церемонии – путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по одиннадцати регионам ДФО. Будет исполнен официальный гимн выставки, написанный в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Также состоятся показательные выступления по кёкусинкай-кани тхэквондо и показательные выступления боевых самолетов над акваторией бухты Аякс.Выставка организована Фондом "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО."Восточный экономический форум проводится в шестой раз. И в шестой раз мы вместе с регионами создаем выставку "Улица Дальнего Востока", чтобы показать участникам и гостям ВЭФ, почему мы любим Дальний Восток и верим в него. Благодаря инструментам государственной поддержки – территориям опережающего развития, свободному порту, инфраструктурной поддержке – в регионе заработало более 400 новых предприятий. Более 1,9 триллиона рублей пришло в экономику. Это значит, что будут средства на строительство школ, больниц, дорог, спортивных комплексов, библиотек. Это значит, что люди будут жить лучше", – приводятся в сообщении слова председателя оргкомитета форума, вице-премьера РФ, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать 2–7 сентября. Первые три дня она будет доступна для участников ВЭФ, 5–6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день.В этом году на главной сцене выставки пройдут дни регионов ДФО, в рамках которых будут выступать творческие коллективы, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. В день открытия, 2 сентября, выступления подготовит Приморский край, 3 сентября будут представлены Камчатский и Хабаровский края, 4 сентября – Сахалинская область и Республика Саха (Якутия), 5 сентября – Амурская область и Республика Бурятия, 6 сентября – Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, 7 сентября – Магаданская область и Забайкальский край.Также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ. Участники форума смогут помочь высадить около ста дальневосточных эндемиков, среди которых магнолия Зибольда, абрикос Маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и другие.
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юрий трутнев, восточный экономический форум — 2021, россия
12:07 06.08.2021 (обновлено: 12:09 06.08.2021)
 

Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ откроется 2 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаг фонда "Росконгресс" на фоне логотипа "Восточного экономического форума"
Флаг фонда Росконгресс на фоне логотипа Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, состоится2 сентября, сообщает пресс-офис ВЭФ.
В основе художественной концепции церемонии – путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по одиннадцати регионам ДФО. Будет исполнен официальный гимн выставки, написанный в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Также состоятся показательные выступления по кёкусинкай-кани тхэквондо и показательные выступления боевых самолетов над акваторией бухты Аякс.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Выставка организована Фондом "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
"Восточный экономический форум проводится в шестой раз. И в шестой раз мы вместе с регионами создаем выставку "Улица Дальнего Востока", чтобы показать участникам и гостям ВЭФ, почему мы любим Дальний Восток и верим в него. Благодаря инструментам государственной поддержки – территориям опережающего развития, свободному порту, инфраструктурной поддержке – в регионе заработало более 400 новых предприятий. Более 1,9 триллиона рублей пришло в экономику. Это значит, что будут средства на строительство школ, больниц, дорог, спортивных комплексов, библиотек. Это значит, что люди будут жить лучше", – приводятся в сообщении слова председателя оргкомитета форума, вице-премьера РФ, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать 2–7 сентября. Первые три дня она будет доступна для участников ВЭФ, 5–6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день.
В этом году на главной сцене выставки пройдут дни регионов ДФО, в рамках которых будут выступать творческие коллективы, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. В день открытия, 2 сентября, выступления подготовит Приморский край, 3 сентября будут представлены Камчатский и Хабаровский края, 4 сентября – Сахалинская область и Республика Саха (Якутия), 5 сентября – Амурская область и Республика Бурятия, 6 сентября – Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, 7 сентября – Магаданская область и Забайкальский край.
Также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ. Участники форума смогут помочь высадить около ста дальневосточных эндемиков, среди которых магнолия Зибольда, абрикос Маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и другие.
 
Юрий ТрутневВосточный экономический форум — 2021Россия
 
 
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