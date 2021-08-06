https://ria.ru/20210806/vybory-1744717849.html
Дюмин подал документы на выборы главы Тульской области
Дюмин подал документы на выборы главы Тульской области - РИА Новости, 06.08.2021
Дюмин подал документы на выборы главы Тульской области
Глава Тульской области Алексей Дюмин сдал в областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатом на выборах губернатора региона,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:28
2021-08-06T16:28
2021-08-06T16:28
политика
выборы
тульская область
алексей дюмин
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Глава Тульской области Алексей Дюмин сдал в областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатом на выборах губернатора региона, сообщил облизбирком.О намерении участвовать в выборах губернатора облизбирком уведомили четыре человека: председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров Владимир Ростовцев, депутат облдумы Юрий Моисеев (партия "Коммунисты России"), депутат гордумы Владимир Исаков (КПРФ) и Дюмин (в порядке самовыдвижения).Губернатор представил в облизбирком листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований, первый финансовый отчет кандидата, подписные листы с подписями избирателей (2% от общего числа избирателей)."Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата будет принято избирательной комиссией в течение 10 дней после подачи документов. Проверка подписей будет проводиться с помощью системы ГАС "Выборы", а также с привлечением специалистов-графологов", - говорится в сообщении.Срок сдачи документов на регистрацию истекает 9 августа.Выборы губернатора Тульской области пройдут 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210714/programma-1741293148.html
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политика, выборы, тульская область, алексей дюмин, россия
Дюмин подал документы на выборы главы Тульской области
Глава Тульской области Дюмин сдал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора