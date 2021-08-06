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Климов обвинил СМИ-иноагентов в распространении фейков о выборах в Госдуму

Климов обвинил СМИ-иноагентов в распространении фейков о выборах в Госдуму - РИА Новости, 06.08.2021

Климов обвинил СМИ-иноагентов в распространении фейков о выборах в Госдуму

Мониторинг комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ выявил, что СМИ-иноагенты участвуют в распространении недостоверной информации о выборах в России,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:59

2021-08-06T13:59

2021-08-06T14:13

россия

политика

выборы

андрей климов

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цик рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мониторинг комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ выявил, что СМИ-иноагенты участвуют в распространении недостоверной информации о выборах в России, заявил глава комиссии Андрей Климов журналистам в пятницу.По его словам, используются "фотожабы", используется репостинг, появляется информация, "источниками которых, как мы потом убеждаемся, являются СМИ-иноагенты".Климов также отметил, что Европарламент запланировал в период с 13 по 16 сентября утвердить доклад по России, в том числе, касающийся проведения выборов в РФ."У нас голосование начинается только 17 сентября. Это говорит о псевдообъективности такого рода подходов", - сказал он.Законодатель подчеркнул, что только ЦИК России может принять решение, что выборы состоялись.

https://ria.ru/20210806/vybory-1744659251.html

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россия, политика, выборы, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, цик рф, выборы в государственную думу