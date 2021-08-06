https://ria.ru/20210806/vybory-1744659251.html

В МИД оценили последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

В МИД оценили последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму - РИА Новости, 06.08.2021

В МИД оценили последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:36

2021-08-06T12:36

2021-08-06T13:00

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

выборы в государственную думу

обсе

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга избирательного процесса, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов.Ранее ОБСЕ проинформировала, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев."Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому, что квоту Бюро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения", - сказал Гаврилов на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.По его словам, так как БДИПЧ ОБСЕ "осознанно самоустранился от участия в наблюдении за выборами депутатов Госдумы", то "дальнейшие заявления, оценки и комментарии Бюро, касающиеся организации голосования на этих выборах и избирательного процесса в целом, не будут заслуживать внимания и приниматься в расчет"."Разочарованы этим решением бюро. И при этом отмечаем, что принято оно в одностороннем порядке. Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации. Все это сильно напоминает …логику в духе "либо по-нашему, либо никак". И это, конечно, не оздоравливает диалог с бюро, скорее его затрудняет", - добавил представитель МИД.

https://ria.ru/20210806/sderzhivanie-1744652625.html

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744593176.html

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в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, обсе, россия