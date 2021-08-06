Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/vybory-1744659251.html
В МИД оценили последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
В МИД оценили последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму - РИА Новости, 06.08.2021
В МИД оценили последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:36
2021-08-06T13:00
в мире
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
выборы в государственную думу
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга избирательного процесса, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов.Ранее ОБСЕ проинформировала, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев."Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому, что квоту Бюро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения", - сказал Гаврилов на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.По его словам, так как БДИПЧ ОБСЕ "осознанно самоустранился от участия в наблюдении за выборами депутатов Госдумы", то "дальнейшие заявления, оценки и комментарии Бюро, касающиеся организации голосования на этих выборах и избирательного процесса в целом, не будут заслуживать внимания и приниматься в расчет"."Разочарованы этим решением бюро. И при этом отмечаем, что принято оно в одностороннем порядке. Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации. Все это сильно напоминает …логику в духе "либо по-нашему, либо никак". И это, конечно, не оздоравливает диалог с бюро, скорее его затрудняет", - добавил представитель МИД.
https://ria.ru/20210806/sderzhivanie-1744652625.html
https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744593176.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_324:0:2877:1915_1920x0_80_0_0_1ab22c2b20d67bfae138794ca3248df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, обсе, россия
12:36 06.08.2021 (обновлено: 13:00 06.08.2021)
 
В МИД оценили последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Замглавы департамента информации МИД Гаврилов: отказ ОБСЕ не скажется на наблюдении за выборами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга избирательного процесса, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов.
Ранее ОБСЕ проинформировала, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
12:09
В Совфеде заявили, что ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России
"Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому, что квоту Бюро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения", - сказал Гаврилов на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
По его словам, так как БДИПЧ ОБСЕ "осознанно самоустранился от участия в наблюдении за выборами депутатов Госдумы", то "дальнейшие заявления, оценки и комментарии Бюро, касающиеся организации голосования на этих выборах и избирательного процесса в целом, не будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".
"Разочарованы этим решением бюро. И при этом отмечаем, что принято оно в одностороннем порядке. Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации. Все это сильно напоминает …логику в духе "либо по-нашему, либо никак". И это, конечно, не оздоравливает диалог с бюро, скорее его затрудняет", - добавил представитель МИД.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 22:17
Памфилову огорчило решение ОБСЕ не следить за выборами в Госдуму
 
В миреБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Выборы в Государственную думуОБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали
15:37В Греции тушат пятьдесят шесть пожаров
15:37В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа
15:37В Москве ребенка госпитализировали после столкновения двух такси
15:37В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод
15:36Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами
15:36Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
15:34Лесной пожар в турецком Манавгате взяли под контроль
15:28Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии
15:27"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными семь месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
Лента новостейМолния