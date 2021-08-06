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Международный день "Врачи мира за мир"
Международный день "Врачи мира за мир" - РИА Новости, 06.08.2021
Международный день "Врачи мира за мир"
Международный день "Врачи мира за мир" ежегодно отмечается во всем мире 6 августа, в годовщину бомбардировки японского города Хиросима. Его цель – напомнить о... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:02
2021-08-06T08:02
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Международный день "Врачи мира за мир" ежегодно отмечается во всем мире 6 августа, в годовщину бомбардировки японского города Хиросима. Его цель – напомнить о трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.Трагедия в Хиросиме произошла в 1945 году. В этот день в 8 часов 15 минут после визуального прицеливания с высоты 10 тысяч метров американским самолетом на город была сброшена атомная бомба Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 метров. В результате нанесенного удара было мгновенно убито около 80 тысяч человек, более 12 тысяч пропали без вести, были ранены 40 тысяч человек. В радиусе четырех километров от эпицентра взрыва в течение многих часов продолжались пожары. На площади 12 квадратных километров строения были полностью разрушены, из 90 тысяч домов уничтожено 62 тысячи.Через три дня, 9 августа, атомная бомба с плутониевым зарядом аналогичной мощности была сброшена на другой японский город – Нагасаки. Было убито и пропало без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерло еще 35 тысяч человек. В результате обеих бомбардировок пострадали около 300 тысяч человек (убиты, пропали без вести), около 200 тысяч человек подверглись радиоактивному облучению.Хиросима стала вечным символом борьбы против оружия массового уничтожения. Через десять лет после трагедии, 6 августа 1955 года, в городе состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной (Договор Раротонга).Инициатором проведения международного дня "Врачи мира за мир" является Исполнительный комитет всемирного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW).Организация была основана в 1980 году по инициативе группы советских и американских ученых-медиков. Сопредседателями международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" при его основании стали академик Евгений Чазов (СССР) и профессор Гарвардского университета Бернард Лаун (США).Всего за четыре месяца в движение вошли врачи из 35 стран, которые занялись изучением медицинских последствий ядерной войны и опубликовали во всем мире информацию о том, что будет в случае ее начала.В июне 1983 года третий Международный конгресс движения предложил внести в "Клятву Гиппократа" положения о работе врачей в условиях ядерной угрозы. В связи с этим, в присягу врача Советского Союза было внесено дополнение: "…сознавая опасность, которую представляет собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение ядерной войны". Деятельность "Врачей мира за предотвращение ядерной войны" в 1984 году была отмечена премией ЮНЕСКО за образование в области мира, в 1985 году – Нобелевской премией мира. В 2007 году "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" стали учредителями Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), которой в 2017 году Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира. В настоящее время "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" объединяют десятки тысяч врачей из более чем 60 стран мира. Ежегодно в Международный день "Врачи мира за мир" во многих странах мира проводятся различные благотворительные и просветительские акции.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. В 8 томах, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, сша, москва, юнеско, врачи
08:02 06.08.2021
 

Международный день "Врачи мира за мир"

© AP Photo / U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial Museum, HOОблако от взрыва атомной бомбы над Хиросимой, Япония. 1945 год
Облако от взрыва атомной бомбы над Хиросимой, Япония. 1945 год - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial Museum, HO
Читать ria.ru в
Международный день "Врачи мира за мир" ежегодно отмечается во всем мире 6 августа, в годовщину бомбардировки японского города Хиросима. Его цель – напомнить о трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.
Трагедия в Хиросиме произошла в 1945 году. В этот день в 8 часов 15 минут после визуального прицеливания с высоты 10 тысяч метров американским самолетом на город была сброшена атомная бомба Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 метров.
В результате нанесенного удара было мгновенно убито около 80 тысяч человек, более 12 тысяч пропали без вести, были ранены 40 тысяч человек. В радиусе четырех километров от эпицентра взрыва в течение многих часов продолжались пожары. На площади 12 квадратных километров строения были полностью разрушены, из 90 тысяч домов уничтожено 62 тысячи.
Через три дня, 9 августа, атомная бомба с плутониевым зарядом аналогичной мощности была сброшена на другой японский город – Нагасаки. Было убито и пропало без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерло еще 35 тысяч человек. В результате обеих бомбардировок пострадали около 300 тысяч человек (убиты, пропали без вести), около 200 тысяч человек подверглись радиоактивному облучению.
Хиросима стала вечным символом борьбы против оружия массового уничтожения. Через десять лет после трагедии, 6 августа 1955 года, в городе состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной (Договор Раротонга).
Инициатором проведения международного дня "Врачи мира за мир" является Исполнительный комитет всемирного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW).
Организация была основана в 1980 году по инициативе группы советских и американских ученых-медиков. Сопредседателями международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" при его основании стали академик Евгений Чазов (СССР) и профессор Гарвардского университета Бернард Лаун (США).
Всего за четыре месяца в движение вошли врачи из 35 стран, которые занялись изучением медицинских последствий ядерной войны и опубликовали во всем мире информацию о том, что будет в случае ее начала.
В июне 1983 года третий Международный конгресс движения предложил внести в "Клятву Гиппократа" положения о работе врачей в условиях ядерной угрозы. В связи с этим, в присягу врача Советского Союза было внесено дополнение: "…сознавая опасность, которую представляет собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение ядерной войны".
Деятельность "Врачей мира за предотвращение ядерной войны" в 1984 году была отмечена премией ЮНЕСКО за образование в области мира, в 1985 году – Нобелевской премией мира.
В 2007 году "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" стали учредителями Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), которой в 2017 году Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира.
В настоящее время "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" объединяют десятки тысяч врачей из более чем 60 стран мира.
Ежегодно в Международный день "Врачи мира за мир" во многих странах мира проводятся различные благотворительные и просветительские акции.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. В 8 томах, 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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